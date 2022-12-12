“Ей повезло”: Ставшая мамочкой Стриженова раскошелилась на хоромы для приемной дочери

Не так давно прославленная актриса уже в довольном зрелом возрасте вновь ощутила на себе все прелести воспитания новорожденного малыша. Звезда буквально стала мамочкой – для крохи бельчонка, который упал с дерево во дворе ее дома. Екатерина Стриженова не бросила малютку в беде и взяла заботу о пушистике на себя.

Белочка, которой дали имя Коко, стала, так сказать, приемной дочкой телеведущей, ведь она нежно называет ее “моя девочка”. Знаменитая брюнетка искренне переживала за будущее малышки, которую буквально спасла от смерти.

Поклонники теперь с восхищением наблюдают за жизнью белочки и с иронией пишут в комментариях, мол, она “удачно упала” в руки такой заботливой мамочки. Как оказалось, недавно Екатерина Стриженова раскошелилась на целый стеллаж для Коко – и это, судя по опубликованному видео, настоящие хоромы!

Четыре этажа, собственный домик вместо дупла, колесо, гамак и даже живое дерево. Фанаты актрисы тут же принялись восхищаться новым местом жительства бельчонка, а кто-то отметил, что не у каждого человека есть такая роскошь.

“Обалденный дом! Коко у себя дома! Ей повезло оказаться в нужное время в правильном месте”, – поделились своими мыслями пользователи с Екатериной Стриженовой.