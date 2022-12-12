Мнение: О трёх признаках скорой катастрофы России… Fine?

Москву — в декабре! — накрыл «тропический ливень». И прогнозы синоптиков сулят столице возвращение погоды аж в октябрь. Во второй-то декаде первого зимнего месяца. Природа определёно сошла с ума — и это неспроста. Верный признак надвигающейся катастрофы, о чём уже в открытую говорят вездесущие старушки, привычно выстраиваясь в очереди за крупами, сахаром, солью и спичками. А уж бабки-то с их огромным жизненным опытом соврать не дадут.

Но есть и другие признаки. Более уместные в экономическом блоге…

В конечном счёте всё решает #экономика. А экономика России — это #нефть и #газ: порядка 40% доходов российского бюджета формируются за счёт налогов, акцизов и пошлин с добычи и экспорта углеводородов. И тут ещё не учитываются такие косвенные вещи, как налоги на прибыль, имущество и добавленную стоимость с нефтегазовых компаний, НДФЛ с их персонала, страховые сборы и т.д. Так-то один «Газпром» заплатит в бюджетную систему страны более 5 трлн руб. в этом году. Для сравнения: по оценкам доходы федерального бюджета по итогам года составят 27,6 трлн руб.

И если газ в Европе опять превысил в цене 1500 долл. за тысячу кубометров, то с нефтью — беда-беда. Не прокатил российский блеф о росте нефтяных цен до трёхзначных уровней из-за введения Западом «ценового потолка» на Urals и прочие Siberian Light с ESPO. Наоборот.

Справедливости ради, шансов у такого блефа не было изначально. Как только ставки ведущих центробанков начали расти, нефтяные цены потянулись «на юг». И это — устойчивый тренд.

Небольшой ценовой рост перед объявлением о «потолке» был чисто спекулятивным, и в этот нисходящий тренд, в принципе, укладывался.

Что случилось? Можно сказать и так, что Запад снова применил против России работающую стратегию: сбить нефтяные цены в самый «неподходящий» для Кремля момент. Так было в середине 1980-х, когда #СССР увяз в Афганской войне, и именно это заставило Михаила Горбачева начать «Перестройку», а вовсе не маниакальное желание всё слить. Так повторилось в 2014 году, когда новый нефтяной шок вызвал обвал на российском валютном рынке и вогнал страну в глубокий кризис: именно это, а вовсе не ловкая работа тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель заставило Владимира Путина пойти на «Минские соглашения». Так повторяется и сейчас комбинацией «потолок» + рынок. «#Россия пока не приспособилась к европейским ограничениям на нефть. Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», — цитирует Bloomberg аналитика Argus Майкла Каролана. Цена основного российского сорта в Приморске опустилась ниже 44 долл. за баррель при потолке 60 долл.

Да, снижение нефтяных цен теперь достигается, пардон за каламбур, ценой вероятной рецессии в #ЕС и, возможно, в #США. Но экономических основ ни Штатов, ни Евросоюза это не подорвёт. В отличие от России. «Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в РФ», — прямо предупреждают экономисты Департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ в очередном бюллетене «О чём говорят тренды». И это — также признак, яснее некуда.

Эксперты ЦБ РФ также подчёркивают, что видимая стабилизация российской экономики произошла из-за увеличения госзаказа. Который финансируется за счёт бюджета, ага. И вот там, похоже, тоже что-то назревает. Спецоперация требует всё новых и новых расходов, в то время как доходная часть бюджета начинает таять на глазах. Пока что её снижение удаётся компенсировать за счёт масштабных внутренних заимствований, но и тут ресурсы не бездонны. А сама скорость, с которой Минфин занимает, сама по себе является тоже признаком…

И, кажется, уже наступает «полная ясность»? Так может вездесущие старухи не так, чтобы не правы, поспешая в магазины?

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