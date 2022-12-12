В шоу «Звёзды в Африке 3» вернут бывшего участника проекта

На популярном шоу «Звёзды в Африке 3» осталось четыре участника, которые отчаянно борются за место в финале. Вот только их ждёт неожиданный сюрприз. Стало известно, что на проект вернут одного из выбывших участников.

В анонсе шоу не упоминается, кто именно оказался счастливчиком, получившим возможность посоревноваться с другими участниками проекта «Звёзды в Африке 3», однако известно, что он был выбран выбывшими участниками. Некоторые из них голосовали за блогера Сашу Стоуна, который конфликтовал с шоуменом Олегом Верещагиным. Блогер и певица Карина Кросс очень обрадовалась тому, что на проект вернулся выбывший участник. К слову, она находится в хороших дружеских отношениях с женихом певицы Вали Карнавал. Кроме того, Карина Кросс была бы не менее рада, если бы на проект вернули футболиста Вячеслава Малафеева, которого уважали все участники шоу.



Однако Олег Верещагин совсем не обрадовался возращению выбывшего участника шоу «Звёзды в Африке 3». Российский шоумен уже построил план победы в сложившемся коллективе. Теперь же артисту нужно думать, как победить ещё одного человека.