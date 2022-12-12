 

В шоу «Звёзды в Африке 3» вернут бывшего участника проекта

12.12.2022, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На популярном шоу «Звёзды в Африке 3» осталось четыре участника, которые отчаянно борются за место в финале. Вот только их ждёт неожиданный сюрприз. Стало известно, что на проект вернут одного из выбывших участников.

В анонсе шоу не упоминается, кто именно оказался счастливчиком, получившим возможность посоревноваться с другими участниками проекта «Звёзды в Африке 3», однако известно, что он был выбран выбывшими участниками. Некоторые из них голосовали за блогера Сашу Стоуна, который конфликтовал с шоуменом Олегом Верещагиным. Блогер и певица Карина Кросс очень обрадовалась тому, что на проект вернулся выбывший участник. К слову, она находится в хороших дружеских отношениях с женихом певицы Вали Карнавал. Кроме того, Карина Кросс была бы не менее рада, если бы на проект вернули футболиста Вячеслава Малафеева, которого уважали все участники шоу.

Однако Олег Верещагин совсем не обрадовался возращению выбывшего участника шоу «Звёзды в Африке 3». Российский шоумен уже построил план победы в сложившемся коллективе. Теперь же артисту нужно думать, как победить ещё одного человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03.21 / Аня Чиповская о фильме “Кто-нибудь видел мою девчонку?”, роли мечты и любимом виде отдыха

10.10.22 / Харитонов день 11 октября: что нельзя делать сегодня в церковный праздник

01.07.22 / Как российское наступление нанесло ущерб критической водной инфраструктуре Донбасса

04.09.22 / В Китае открылся первый магазин бренда «Белорусская обувь»

04.03.22 / Ближайшая к Земле черная дыра оказалась космическим «вампиром»

25.07.22 / Бывший “Водоканалстрой” был подожжен жителем Санкт-Петербурга

18.03.22 / Звезда сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ён снимется у Альфонсо Куарона вместе с Кейт Бланшетт

13.10.22 / Экономическая ситуация в России ухудшается, а Европа сползает в рецессию

23.06.21 / «Русские бомбы повредили основное весло на нашем корабле»: Минобороны Великобритании опубликовало официальное заявление после инцидента в Чёрном море

05.06.21 / На каблуках или без. Какие сандалии стоит прикупить на лето 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика