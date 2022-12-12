Компания Dasung Link готова обеспечить любой смартфон вторым дисплеем

Китайская компания Dasung Link начала принимать предварительные заказы на внешний дисплей на электронных чернилах. Представители готовы обеспечить пользователей вторым дисплеем для любого смартфона. Уже 12 декабря пользователи смогут подать заявку на приобретение.

Компания Dasung Link предлагает сразу три версии дисплеев, предназначенных для работы со смартфонами. Теперь пользователи смогут выбрать для себя подходящий вариант: беспроводные дисплеи для Android и iOS, а также проводную версию, поддерживающую работу со смартфонами, которые могут выводить видеосигнал по USB. Все версии предусматривают чёрно-белые экраны с диагональю 6,7 дюйма. Пиксельная плотность составляет 300 PPI.



Разработчики позаботились о наличии физических кнопок по бокам, а также о сенсорной подложке. Преимуществом дисплея является наличие дополнительных особенностей, таких как подсветка, с регулируемой цветовой температурой, режим Turbo, позволяющий ускорить отрисовку. Предусмотрен и собственный аккумулятор в док-станции. Компания Dasung Link предлагает версии на 5000 и 6800 мА*ч.

Стало известно, что предварительные заказы можно начинать делать с 12 декабря. Однако пока неизвестно, какая будет стоимость у дисплеев.