Мнение: Новый культ?

Нашел на просторах чрезвычайно острый и любопытный текст – от украинского блогера пана Кондратио, известного ЖЖста. Пан Кондратио славен, помимо острого и нестандартного ума, еще и тем, что он не является “патриотом Украины” в том виде, в каком это сейчас мейнстрим в Незалежной – скорее он из тех несчастных, кто с самого начала придерживался позиции “чума на оба ваши дома”.

Но, конечно, как и всякий нормальный человек, более всего он дивится на нас – всё-таки степень одичания именно в РФ самая внезапная и какая-то труднопостижимая, почти мистическая. И это при том, что все-таки изначально как раз именно РФ казалась на постсоветском пространстве наиболее цивилизованной, и даже долго действительно производила такое впечатление! И так стремительно сорваться в бездну… Но пан Кондратио отменно формулирует, особенно на контрасте с предшествующим коронабесием. Он убеждает, что нынешнее состояние рособщества еще более инфернально. Действительно, что ли, новая форма религии-культа?!!

“Многие смотря на происходящее сегодня в Росфедии, называют это безумством. Но за этим общим словом нельзя увидеть всю уникальную специфику. Безумие, может ещё большее, было в Рейхе или в Совке. Но это безумие было модерным, рациональным со своей внутренней смысловой структурой. Была вполне рациональная идеология, и все действия должны были, хотя бы формально соотноситься с ней.

Мы уже неоднократно указывали, что коронобеснование было, если сравнивать с прошлым, с модерном, иррациональным, безумным и алогичным. Все это, однако покрывалось религиозным отношением к явлению, которое снимало все противоречия.

Однако если сравнивать коронобесие с российским войнобесием, то бросается в глаза значительный «прогресс» в безумии и религиозности. Если сравнивать коронобесие с российским войнобесием, то коронобесие во многом еще выглядит рациональным и логичным. Так или иначе у короны были явные рамки предмета: это вирус и с ним борются намордниками, карантинами, куаркодами и ширкой. Цель победить вирус чтобы он или исчез, или стал неопасным. Подобно и у украинского войнобесия. Вот четкий враг, вот четкий образ победы. Именно в этом аспекте и корона, и Украина всё ещё одной ногой в модерне. Корона — это страх за свою жопу, украинское военное сознание – это на мой садок и сало позарились басурмани.

А вот у российского войнобесия уровень на целый градус выше. Тут два момента.

Первый – кацапы искренне идут подыхать не за свою жизнь, не за свой барак и дощатый продуваемый сортир, не за свои фанфурики, и не за своих проблядей-Наташ. Они идут за идею. То есть это уже не совсем привычные мотивации. Это еще ближе к религии, чем корона. Мы привыкли, что дьяволу служат за материальные блага или на крайняк за продление земной жизни. Это чаще всего, но это как бы нижний уровень сатанизма, сатанизм профанный. А есть ещё сатанизм идейный, за идею и мировоззрение. И это сатанизм элитарный. Я когда-то читал житие какого-то древнего христианского аскета, так он прежде чем стать христианином служил сатане, при чем служил не за богатство, а за идею. Постился и молился ему. Современные высокопоставленные сатанисты жертвуют дьяволу и свои капиталы, и иногда свои жизни. То есть российская дьявольская неорелигиозность уже на порядок выше коронобесия. Это уже не примитивное потреблядство будь то желание благ или страх за свою жизнь. Это высшая идея.

Но есть момент второй. Это, то что уже слегка проявилось в короне, но в РФ это проявилось очень ярко. Это полное размытие границ идеи религиозного служения. Элементы религии были и в модерне, например, в коммунизме или нацизме. Но там религия четкая, внутренне связанная, и по сути эти идеологии были кальками с авраамических религий. В случае короны, повторимся, при внутренней размытости и иррациональности, были четкие рамки: вот страшный вирус, вот спасительная ширка, вот цель – победить вирус. А вот в российском войнобесии все иначе. Мы не видим там ни границ, ни критериев.

Никакой целостной идеологии нет, никакой рациональной последовательности не наблюдается. Цели войны меняются два раза в месяц, поражения выдаются за победы, отступления за наступления. Хохлы и американцы не то враги, не то партнёры. Путин не то царь, не то его изменники бояре подменили двойниками. Власть не то в Кремле, не то в регионах, не то в корпорациях. Не ясно какие границы у России, не ясно кто такие русские. Нет ни образа победы, ни красной линии поражения. Критерии друг-враг размыты. Да что там говорить – даже бесноватый Дугин охуевает от происходящего.

Но не смотря на все это война идёт, и добровольцы и чмобики идут, искренне веря, что сдохнув сделают доброе дело. Это вам не напялить намордник и не посидеть дома во время короны, – это сдохнуть в окопе как собака или остаться без ног на паперти. Не ясно что это за бог и что это за религия, но на ее алтарь кацапы уже готовы положить многое. Готовы терпеть лишения, готовы погибнуть сами, женщины готовы отдать своих детей. Даже сбежавшие от мобилизации за границу продолжают поддерживать войнобесие эмоционально и ментально. И самое интересное, несмотря на все лишения и жертвы, социология показывает рост уровня счастья кацапов, который сейчас превысил все уровни за 30 лет.

На лицо яркие религиозные черты российского войнобесия, при полной неясности божества этой религии и ее ключевых догматов (которые в коронобесии таки были).

Мы писали, что вслед за короной будет новое беснование ещё сильнее и мы наблюдаем ещё более острый ритуал в России. Если модерн всегда выставлял дихотомию цели и средства, то тут войнобесие – это и цель, и средство, и причина, и следствие, и начало, и конец, и победа и поражение. Это самоценность, самостоятельное бытие, которое характерно для религиозного сознания. И самое главное – по крайней мере пока есть войнобеснование, пока человек в него погрузился – до тех пор ничего другого нет. Конечно есть и быт, есть и рутина, но это явно более низкий, профанный уровень бытия чем войнобесие. Это всё так, фон, а вот в войнобесии и есть настоящая жизнь. А это уже типичный признак не просто религии, а религиозной мистерии.

Итак, на примере российского войнобесия мы наблюдаем удивительное явление. Явление это явно религиозное, требующее от человека веры и жертв. Также это явление носит все черты религиозной мистерии. Население принимает в этом действе самое активное участие отдавая ему свои эмоции, комфорт, здоровье, жизнь и детей. Как отдачу, результат участия в мистерии население получает удовлетворение и счастье.

Но при этом ни сами участники войнобесия, ни внешние наблюдатели не могут ни сформировать образ божества этой неорелигии и мистерии, ни каких-то внятных религиозных догматов и критериев.

Для простого внешнего наблюдателя это все может показаться зомбихаосом. Для более продвинутых – это следующий после коронобесия этап становления новой религиозности. Божество и догматы этой неорелигии еще только должны проясниться в будущем. Ну что же, процесс только начался, будем наблюдать” (Пан Кондратио).

И ведь действительно – мистика какая-то. Я, кто помнит, предложил свою рациональную теорию для объяснения этой иррациональности (теория “Русским не нравится жить в России”); но у Кондратио, возможно, глубже и круче. Хотя и он не дает четкого объяснения и замирает в ожидании новых данных.