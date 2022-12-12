Мнение: Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

Трамп проиграл. В консервативных кругах Америки разговоры об этом – на фоне разочаровывающих выборов в Конгресс – слышны все громче. Претензий к Трампу, и правда, немало. Заметное количество кандидатов, которых он с ловкостью слона проталкивал на выборах, в Конгресс не прошли. Он не смог предотвратить манипуляции с голосами на выборах, которые с 2020 года стали гораздо изощреннее. Так же, как не смог предъявить Демпартии обвинения, достаточно веские для судебных расследований – таково мнение большого числа республиканцев.

Это ощущение внутрипартийного раздражения Трампом удачно выразил консервативный таблоид NY Post, сразу после выборов в Конгресс опубликовавший карикатуру на Трампа в виде Шалтай-Болтая, упавшего со стены.

Нет, пока еще никто из центральных лиц Республиканской партии не выдвинул «вотума недоверия» бывшему президенту. Трамп – слишком яркая фигура, он все еще настоящий лидер партии. Он действительно преобразил Консервативную партию, вдохнул в нее новую жизнь. Его заслуги никто отрицать не может. Но… Атмосфера явно сгущается. Тем более, что справедливость упреков на фоне неудач все очевиднее.

В самом деле, Трамп – яркая медийная звезда, способная зажигать электорат и вдохновлять партийную элиту. Но он – не системный политик. Он не умеет в технологии. Что ярко продемонстрировало и его президентство, за все время которого он так и не смог толком наладить работу своего кабинета, создать орган управления, способный справляться с вызовами.

Да, разумеется, на Трампа было оказано беспрецедентное давление со стороны американских элит. Демократическая пресса и инструменты дипстейта сделали все, чтобы саботировать его работу. Умные консерваторы все это прекрасно понимают. Но понимают они и другое – точно так же будет и дальше. Консерваторы, хотя за них и выступает половина населения, оказались изгоями в собственной стране. Но политика, как известно, искусство возможного. Эти возможности надо уметь искать и претворять в жизнь. Но этого-то как раз Трамп и не делает. Он не учится на ошибках. Он – тот, кто он есть, и не способен меняться. Его президентство так и осталось театром одного актера. Сегодня же консервативной Америке, чтобы выжить, надо уже что-то иное. Это понимают все. И это понимание начинает претворятся в конкретные тезисы.

В середине ноября все это очень ярко проговаривала консервативная писательница Энн Коултер во время своей лекции в университете г. Остина, штат Техас. «Трампизм без Трампа», ибо «второй срок Трампа убьет нас», – так можно определить центральный посыл ее речи.

Что такое трампизм? Это, прежде всего, забота Америки о своем народе. Не о мигрантах, не о внешних, а о самих себе. Трамп это озвучил с большой силой – и получил огромный отклик. Но в реальность он это так и не претворил. «Он говорил все эти дикие вещи, в которых нас обвиняли, за которые на него нападали, а потом фактически ничего не делал». Он думал так: «Я написал это в «Твиттер», и значит, дело сделано»… Увы, нет. Он целый год говорил о том, что демократы жульничают, что голосование по почте опасно, и выборы будут украдены. И что же? Все повторилось. Потому, что говорить – не то же самое, что делать… Итак, для будущей победы нам нужна новая Республиканская партия, трампизм, но «избавленный от восьмилетнего ребенка». «Без Трампа будет намного легче продвигать трампизм», – так говорит Коултер.

Ясно и точно. Хоть Коултер и не политический тяжеловес, но, как писатель, она способна формулировать вещи, которые у всех на уме. Тем более, что «трампизм без Трампа» в сегодняшней Америке уже есть. И Коултер даже не скрывает на чью мельницу льет воду. Это губернатор Флориды Рон ДеСантис, тот самый «законный трампист», «достаточно красноречивый, и немного мачо», который сможет вернуть республиканцам Белый дом.

Стремительно восходящая звезда ДеСантиса, кажется, и правда имеет все шансы затмить Трампа. В партии ДеСантиса за агрессивно консервативную риторику называют трампом, большим, чем сам Трамп. И последние выборы, в отличие от Трампа, он провел блестяще, умудрившись выиграть даже в районах, где 80 процентов населения составляют выходцы из Латинской Америки, которые всегда голосуют за демократов. Наконец, ДеСантис молод. А самый молодой кандидат в президенты (в 2024 году ему будет всего 46 лет) после утомившей и по-настоящему пугающей Америку геронтократии, во всех здесь вселяет надежду.

ДеСантис еще не сообщил публично о своем желании баллотироваться в президенты, но красноречивый шаг в этом направлении уже сделал. На днях губернатор Флориды анонсировал выход своей автобиографической книги, что в американской политической культуре однозначно расценивается как традиционный шаг будущего кандидата в президенты.

Конечно, все это нисколько не отменяет заслуг Трампа. И совсем не правы те, кто считает Трампа случайным недоразумением. Нет, Трамп совсем не случаен. И он – не недоразумение. Трамп – голос и сила старой Америки. Той Америки, которую мы еще помним, с ее «ковбойским» духом свободы, авантюризма, но и ценностей, впитанных с молоком матери, которые она готова отстаивать. Сказать, что Трамп, опустившись «черным лебедем» на лужайке Белого дома, четыре года только и делал, что смешил почтенную публику, было бы большей ошибкой. Трамп сделал очень много. Например, торпедировав соглашения по Трансатлантическому и Тихоокеанскому партнерству он уничтожил тот сценарий глобализма, который тихой сапой вел к замене диктата традиционных государств на диктат танснациональных корпораций. Он не просто дал нам четыре года передышки, он сломал весь ход мирового спектакля, заставив глобальную верхушку действовать резко, нервно, необдуманно и с большими ошибками.

Например, сцена мирового спектакля «Пандемия коронавируса» не была бы отработана так топорно, не случись «казус Трампа». Иной была бы и сцена «Война». Многие сегодня уже забыли, что вся риторика и действия президентства Обамы прямо вела Америку к наземной операции в Сирии, с последующим выходом к Ирану. И продолжи этот вектор Клинтон (а это так бы, скорее всего, и случилось), наш мир ждала бы война с гораздо менее предсказуемыми последствиями…

Трамп стал реакцией американской души на новую революцию неолиберализма, на очередное обрушение традиционного мира, которое все мы сегодня переживаем.

Трамп сделал много, сделал все, что мог. Но теперь, видимо, пришла пора уступать дорогу молодым…

Ну и, наконец, последний вопрос: а хорошо ли это для нас, если президентом Америки станет молодой, амбициозный, яркий республиканец, способный повести за собой страну? У нас популярен самый простой взгляд: чем хуже Америке, тем лучше России. Ситуация все же, думается, несколько сложнее. И хаос в Америке вовсе не обязательно должен принести нам пользу. Сильному «глубинному государству» и стоящей за ним международной олигархии не составляет труда направлять хаос в нужном направлении, как это показали, например, революционные события 2020 года. На то «хаос» и «управляемый». Мы сегодня живем в мире по-настоящему глобальном, взаимозависимом. В борьбе за который принципиально не столько ослабление Америки как таковой, сколько ослабление власти ее «глубинного государства» и глобальной олигархии. Расползание хаоса по миру – вещь слишком неоднозначная. Удар же по американскому неолиберализму неизбежно приведет к росту консервативных движений, благожелательных России, по всей Европе.

—