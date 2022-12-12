Мировые цены на нефть начали рост из-за вероятности сокращения добычи в России

Мировые цены на нефть в понедельник начали рост, поскольку рынки оценивают вероятность сокращения добычи в России.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent gо состоянию на 8.56 выросла на 0,57%, buyedдо 76,53 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,84%, до 71,62 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы оценивают перспективы сокращения добычи Россией после введения потолка цен. Так, рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана, которого цитирует Bloombrtg, отмечает, что риск сокращения может дать «свежую поддержку рынку перед сложным 2023 годом».

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