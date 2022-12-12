Синьхуа: Си Цзиньпин заявил, что необходимо рассказывать о превосходной традиционной культуре Китая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Председатель КНР Си Цзиньпин, после того, как китайские традиционные методы приготовления чая были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, призвал способствовать продвижению китайской культуры в глобальном масштабе, сообщили СМИ.
Как передает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин заявил, что необходимо рассказывать о превосходной традиционной культуре Китая и способствовать продвижению китайской культуры по всему миру и постоянно укреплять сплоченность китайской нации и силу влияния китайской культуры, передает ТАСС.
По словам главы КНР, необходимо углублять обмены и взаимное обучение между цивилизациями, систематически заниматься охраной нематериального культурного наследия.
Ранее власти КНР запретили петь в караоке некоторые песни «ради социализма».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет