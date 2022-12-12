Солнечная система быстро меняется, но об этом все молчат

Один из пользователей сайта Reddit опубликовал пост с информацией о том, что в нашей Солнечной системе происходит что-то странное, пугающее и непонятное, что почему-то игнорируется обществом.

“Все основные тела нашей Солнечной системы быстро меняются, но никто об этом не говорит. Мы наблюдаем быстрые заметные изменения почти на каждой планете:

1) Атмосфера Плутона недавно разрушилась.

2) Штормы Нептуна внезапно начали вращаться в обратном направлении.

3) Полярные области Урана заметно вспыхивают.

4) Юпитер недавно испытал температурный импульс в 700 градусов, исходящий от его северного полюса, и его большое красное пятно исчезает

5) Марс внезапно проявляет сейсмическую активность.

6) В последнее время в наших собственных полярных регионах резко потеплело, уровень вулканической активности, который мы наблюдаем, находится на рекордно высоком уровне.

7) Планетарные ветры Венеры увеличили свою скорость на 33% за последние 20 лет.

8) Мы недавно наблюдали масштабные изменения ледяного покрова на спутнике Юпитера Европе, масштабные изменения полярной ледяной шапки на Марсе, масштабное снижение атмосферного давления на Венере.

9) Таинственное осветление атмосферы Сатурна, таинственное затемнение атмосферы Венеры, необычные изменения температуры и давления атмосферы Нептуна, осветление атмосферы Юпитера, таинственное темное пятно возле южного полюса Венеры.

10) Здесь, на Земле, наша собственная магнитосфера быстро теряет свою силу, поскольку наши магнитные полюса продолжают отклоняться от своих обычных позиций, нанося ущерб миграции животных – посмотрите на всех выброшенных на берег китов в этом году, а также на всплеск сообщений о необычных наблюдениях птиц.

Дело дошло до того, что сейчас мы ежегодно обновляем наши магнитные модели, и вскоре появятся зоны, где поток будет нарушен настолько сильно, что вызовет реальную опасность для полетов из-за постоянного магнитного переподключения.

11) Наши полярные сияния достигают уровней интенсивности, которые обычно не наблюдаются, при этом недавно наблюдались высокоэнергетические “розовые” полярные сияния.

12) Фундаментальная электромагнитная природа Земли – электромагнетизм, ответственный за различные воздействия на жизнь, особенно на здоровье сердца и легких у людей, быстро меняется.

13) Вулканическая активность на нашей планете в настоящее время находится на рекордном уровне, и все больше и больше вулканов показывают подъем, извержение или увеличение потока лавы. Каждый действующий вулкан вдоль тихоокеанского побережья демонстрирует повышенную активность. Гора Рейнир, похоже, скоро будет готова. “Сестры” в Орегоне демонстрируют подъем, а затем есть сам вулкан Мама, Йеллоустоун, который демонстрирует признаки нарастающего грохота.

Учитывая только одну из двух точек данных, было бы легко не учитывать события как изолированные и не связанные выбросы, не имеющие значения. Однако, взятые вместе, общее количество доказательств становится невозможным игнорировать, и, как только делается предположение, что эта информация известна нашим лидерам, в значительной степени объясняет мотивы их действий.

Все меняется. Но никто не говорит вам об этом. На самом деле, они построили нам мир, где на эти вопросы наложено табу, где каждый ответ уводит вас от вопиющей, очевидной истины.

– Мы будем знать, что наша программа дезинформации завершена, когда все, во что верит американская общественность, будет считаться ложным. – Ответ Уильяма Кейси, бывшего директора ЦРУ, когда его спросили, какова цель его агентства (в 1981 году)”.

Чуть позже пользователь подкорректировал свой пост, добавив в него ссылки на источники (англоязычные) по изменению магнитного поля Земли, сдвиги магнитных полюсов, проблемы в миграции животных, магнитное поля и изменения в Солнечной системе. В основном это специфические научные сайты. Так что эти проблемы конечно не на уровне “никто не говорит”, но похоже, что основные СМИ их в самом деле игнорируют.

Пост вызвал довольно большой интерес и к нему было оставлено более 500 комментариев. Некоторые комментаторы попытались найти в изменениях Солнечной Системы логические причины:

“Мы находимся на подъеме 25-го солнечного цикла. Все планеты связаны с солнцем, например, тем, что НАСА называет веревками магнитного потока. Они передают энергию и заряженный материал на планеты и управляют их вращением. Кажется наиболее вероятным источником”.

“Некоторые параметры, которые мы, возможно, не могли измерить раньше, теперь доступны или более точны. Это нормальные изменения, о которых у нас просто недостаточно данных, чтобы знать. Нормальные вещи, когда вы говорите о космосе, могут составлять 10 000 лет. Наши полюса действительно смещаются, и похоже, что это произойдет”.

Другие соглашались, что грядет что-то очень плохое:

“Честно говоря, это может быть связано с гамма-всплеском, случившимся 1,9-2,3 миллиарда лет назад, который дошел до Земли лишь в октябре прошлого года. Его последствия могли уже начать воздействовать на нашу Солнечную систему гораздо раньше, чем это произошло, когда он поразил Солнечную систему своим головным ударом. Например, предполагается, что направленный гамма-всплеск Солнечной системы примерно 440 миллионов лет назад вызвал массовое вымирание”.

Еще одна теория и комментарии к ней:

“Это связано с тем, что наша солнечная система проходит через галактический токовый слой, и где-то в 2030-2040-х годах наша звезда превратится в сверхновую, что вызовет сдвиг полюсов, вскроет земную кору и мир наклонится на 90°. Если все правильно, это будет дикая поездка!”