Камера сняла призрака на лестнице

Британец был вынужден спать с включенным светом после того, как его камера наблюдения засняла на видео призрак, стоящий возле его дома.

13 ноября 2022 года Роб Уильямс из городка Лонсестон в графстве Корнуолл, Англия, уже готовился ко сну, когда на его телефон пришло сообщение от дверной камеры наблюдения с датчиком движения.

Сообщение среагировало на что-то, что стояло перед дверью. Камера была закреплена над лестницей, ведущей к двери.

Роб посмотрел запись в прямом эфире и обомлел, увидев там голубоватую фигуру, которая через несколько секунд резко пропала. Когда Роб пересмотрел увиденное в записи, то понял, что фигура полупрозрачная, а значит он увидел призрака.

Это настолько ошеломило его, что в ту ночь он спал с включенным светом:

“Мои наружные камеры активируются движением, поэтому очевидно, что они начинают видеозапись только тогда, когда там есть что-то физическое, что включает ее, а также включает наружный свет.

Я готовился ко сну, и у меня появилось всплывающее уведомление об этом, поэтому я проверил его в прямом эфире, чтобы увидеть, что, как мне показалось, кто-то стоит внизу лестницы. Сначала я подумал, что это мог быть кто-то пьяный, просто стоящий там, но это была не сплошная фигура.

Я смотрел это около 20 секунд, а затем свет погас, и там ничего не было. Это меня напугало. Я не мог понять, что это было. Я не знал, что это было, но у него были характеристики человека – вы можете четко видеть голову в шляпе и форму тела, но она была слегка прозрачной”.

Он добавил, что сразу же позвонил своей девушке, чтобы рассказать ей, что он видел.

“Я буквально сразу же позвонил своей девушке и рассказал ей об этом. Я отправил ей видео, и она спросила “Что, черт возьми, это такое!”. Это довольно жутко. Я не выспался той ночью – я спал с включенным светом. У меня все еще сохранилось видео, и я продолжаю смотреть его снова, и чем больше я его смотрю, тем больше я думаю: “Это странно “. Вы можете поискать в Интернете видео с призраками, и некоторые из них, по вашему мнению, подделка, но это видео самая странная вещь, которую я когда-либо видел”.

Когда Роб выложил видео в Интернет, пользователи встретили его с некоторым скептицизмом, а некоторые утверждали, что “фигура” – это просто иллюзия, созданная отраженным светом.

Несмотря на негативную реакцию, автор настаивает на том, что эта камера стоит там уже давно, он не менял ее настройки, и он никогда раньше не видел там ничего подобного.