Зеленый свет может уменьшить боль, воздействуя на мозг

Ученые обнаружили, что зеленый цвет вызывает высвобождение сигнальной молекулы, которая активирует опиоидные рецепторы в мозге мышей, что приводит к значительному уменьшению боли.

Хотя это исследование еще предстоит проверить на людях, полученные результаты заставляют обратить внимание на предыдущие исследования, показывающим, что простого взгляда на зеленый цвет достаточно, чтобы облегчить дискомфортные ощущения.

Последние исследования показали, что зеленый цвет вызывает положительные эмоции и уменьшает болевые ощущения у людей, страдающих хронической мигренью и фибромиалгией. Однако ученые до сих пор не могли объяснить, как созерцание зеленого света производит такой успокаивающий эффект.

Авторы исследования экспериментировали с мышами, которых использовали для изучения протекания артрита. Первоначальные тесты показали, что воздействие зеленого света уменьшало «болезненные реакции», указывая на то, что цвет действительно помогал грызунам чувствовать себя более непринужденно.

Чтобы выяснить, какие фоторецепторы в сетчатке животных ответственны за этот эффект, исследователи сначала уничтожили рецепторные клетки колбочек мышей, которые улавливают цветной свет, и обнаружили, что это полностью блокирует обезболивающую силу зеленого света. Однако удаление рецепторов палочек, которые реагируют на черное и белое, лишь частично устранило этот обезболивающий эффект.

Блокирование рецепторов третьего типа, называемых светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки (ipRGCs), не повлияло на ослабление эффекта от зеленого света, что привело ученых к выводу, что успокаивающие эффекты зеленого света в первую очередь опосредуются колбочками.

Затем авторы исследования попытались определить нейронные пути, которые преобразуют сигналы, посылаемые колбочками, для облегчения боли. Эксперименты с визуализацией показали, что как только зеленый свет был обнаружен этими колбочками, поток информации передается в вентральное латеральное коленчатое ядро (vLGN), которое расположено в ключевой структуре мозга, называемой таламусом.

Затем нейроны в vLGN связываются с ядром спинного мозга (DRN), которое играет центральную роль в контроле боли. Копнув немного глубже, исследователи обнаружили, что взаимодействие между vLGN и DRN было опосредовано сигнальным белком PENK.

Важно отметить, что PENK позже превращается в ENK, который связывается с опиоидными рецепторами в DRN. Поэтому исследователи повторили свои эксперименты на мышах, у которых не было способности вырабатывать эти белки, и обнаружили, что зеленый свет не давал абсолютно никакого облегчения боли этим грызунам. Аналогичным образом, блокирование опиоидных рецепторов у обычных мышей также устраняло обезболивающее действие зеленого цвета.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что зеленый свет облегчает боль, стимулируя колбочки, которые затем инициируют сигнальный путь, приводящий к активации опиоидных рецепторов в DRN. Хотя неясно, лежит ли аналогичный механизм в основе обезболивающего действия зеленого света на людей. Авторы исследования пришли к выводу, что этот сигнальный путь может быть использован для уменьшения боли.