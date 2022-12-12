Кто такой Джон Голт?
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В
центре романа – гениальные творцы-одиночки, изобретатели, предприниматели, вооруженные разумом, чистыми
помыслами, добрым любящим сердцем. Им противостоят их антиподы –
система, люди, наделенные властью, но лишенные гениальности, энергии, созидательной
силы творцов. Эти паразиты строят мир на лицемерии и обмане за счет творцов: призывают
всех к самопожертвованию, ставить чужие интересы превыше всего, ограничивают
свободу предпринимательства.
На
мой взгляд, автор филигранно и сильно сравнивает движущую силу творцов, их талант
и энергию с мифическим титаном Атлантом, который держит на плечах небесный свод:
без созидательной силы таких творцов мир рухнет, и “держать небо на своих
плечах” будет некому.
Образ одного из таких творцов безупречно воплощает главная
героиня романа Дагни Таггерт, наследница железнодорожного промышленника, которая
в одиночку управляет железной дорогой. Профессионал, для которого слово «невозможно»
не существует, каждый вызов – возможность, а результат и эффективное решение –
лучшая награда. Оптимистка в самом глубоком смысле этого слова, какой и
подобает быть творцу, верит, что Мир благоволит ей, и действует, чувствует,
мыслит, исходя из этого. Если бы, не одно “но”. Дагни Таггерт хочет вложить
свое знание, ум и энергию в других людей, в том числе, в некомпетентных и
паразитов, рассуждая так из лучшей части своей натуры. Но забывает, что только
сам человек со своей свободной волей должен решить, каким он хочет быть –
созидателем или разрушителем.
Философская
концепция автора романа, в основе которой лежит принцип свободы воли,
главенство рациональности и “нравственность разумного эгоизма”, отражается в
главном герое романа и главном герое времени в одном лице, человеке-загадке, о
существовании которого все сомневаются до конца книги: гениальный изобретатель
Джон Голт со всей пылкостью и силой провозглашает принцип нравственности
разумного эгоизма – “Я никогда не буду жить ради
другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня”.
Торжество жизни
– книга “Алтант расправил плечи” четвертый и последний роман Рэнд. Самое значимое произведение
своей жизни автор писала 12 лет, из которых два года она посвятила гениальной речи Джона Голта.
Дорогие
читатели, если у вас сейчас непростые времена, упадок сил, неприятности в бизнесе
или отношениях, хаос и безысходность, значит, самое время читать “Атлант
расправит плечи”: он зарядит вас энергией, даст сил, расправит ваши плечи и
подарит крылья, благодаря которым вы взлетите, начнете созидать и станете
настоящим творцом вашей жизни.
“Дагни
повернулась к Голту. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, и
улыбнулся в ответ.
–
Это конец, – сказала она.
– Это начало, –
ответил он”.
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