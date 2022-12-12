Саудовский министр назвал верным сокращение ОПЕК суточной добычи нефти

Саудовский министр энергетики объяснил ситуацию с нефтью. Принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что решение альянса ОПЕК о сокращении суточной добычи нефти на 2 миллиона баррелей было верным.

События, которые происходят в мире, показали, что альянс ОПЕК принял правильное решение от 5 октября о сокращении суточной добычи нефти, заявил саудовский министр. В СМИ отмечают, что альянс в последний раз встречался в декабре. Из-за сильного ослабления экономики на встрече альянса 4 декабря было принято не вносить изменений в вопрос добычи нефти. Саудовский министр убеждён, что введение санкций на российскую нефть на сегодняшний день «не принесло чётких результатов», осталась лишь неясность касательно дальнейшей реализации.



Российская Федерация готова поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если будет необходимость в сокращении добычи.

Государственный деятель Саудовской Аравии отметил, что в 2023 году альянс будет следить за рынком и его стабильностью. Саудовский министр считает, что в принятии решений должен участвовать каждый член альянса ОПЕК.