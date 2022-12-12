Отставной спецназовец ВМС США Бек раскаялся в смене пола и призвал американцев «проснуться»

Отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», он призвал американцев «проснуться».

Бек прослужил в ВМС США 20 лет. 13 раз был командирован, получил множество наград, включая «Бронзовую звезду» и «Пурпурное сердце». Он стал известен в 2013 году, когда в интервью CNN рассказал о смене пола на женский.

Сейчас Бек заявляет, что события последних десяти лет «разрушили его жизнь». Бек подчеркивает, что не является жертвой, поскольку сам принимал решения. «Я сделал это сам, но мне помогли», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Как отметил Бек, он принимает «всю ответственность» за то, что «пошел на CNN и прочее», поэтому и «пытается это исправить». Он считает, что прежде «был очень наивен, был в очень плохом положении» и что им «воспользовались». «Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я – нет», – сказал Бек.

Он посетовал, что в США «строятся тысячи гендерных клиник», где «на следующий день» после визита пациенты уже могут принимать гормоны для смены пола. В связи с этим Бек «пытается сказать Америке, чтобы она проснулась».

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер выступил в поддержку службы трансгендеров в армии США. Осенью майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – обвинили в сговоре с целью передачи РФ конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США.

—