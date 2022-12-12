19FortyFive заявило о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы

На фоне российской спецоперации в Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, сообщил американский обозреватель Роберт Фарли.

Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против РФ санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.

В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.

Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.

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