Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

В начале торгов понедельника рубль показал снижение к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра укрепился до 62,6 рублей (плюс 17 копеек), евро – до 65,64 рубля (плюс 9 копеек). При этом курс рубля растет к юаню на 1,8 копейки – до 8,96 рубля, передает РИА «Новости».

—