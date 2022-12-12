 

Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

12.12.2022, 7:22, Новости дня
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В начале торгов понедельника рубль показал снижение к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра укрепился до 62,6 рублей (плюс 17 копеек), евро – до 65,64 рубля (плюс 9 копеек). При этом курс рубля растет к юаню на 1,8 копейки – до 8,96 рубля, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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