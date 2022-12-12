 

Новогодний французский маникюр 2023: как сделать быстрый, но соответствующий трендам праздничный френч

12.12.2022, 7:20, Разное
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В новогодние праздники женщинам хочется сделать особенный маникюр. Но у них не всегда есть время на посещение салона и создание сложных дизайнов. В таких случаях следует вспомнить о старом добром френче. Ведь в наши дни он имеет множество оригинальных вариаций. В статье мы расскажем, как сделать быстрый, но соответствующий трендам 2023 года праздничный французский маникюр.

С рисунками

Новогодний френч с рисунками выглядит весело и нарядно. Создайте французский маникюр с нюдовой основой и цветными кончиками. Затем нанесите на каждый ноготь рисунок на новогоднюю тематику. Если вам сложно создавать узоры, то используйте наклейки для маникюра.

Обратный френч с блеском

Обратный френч выглядит оригинально, лаконично и изысканно. Нанесите на ногти прозрачный лак, а около лунки создайте дугу из серебристых блесток. Такой маникюр сочетается с любым новогодним нарядом.

Шапка Деда Мороза

Сделайте френч с красными кончиками. На одном или нескольких ногтях создайте рисунок в виде шапки Деда Мороза. Используйте для этого лаки красного и белого цвета.

Разноцветный металлик

Этот вид френча идеально подходит для коротких ногтей. Вам понадобится несколько цветных лаков с металлическим эффектов. Используя свой оттенок для каждого ногтя, проведите на кончике тонкую линию.

С золотистым декором

Сочетание пастельно-розового и золотого цвета выглядит очень благородно и элегантно. Оно никогда не подведет вас.

Нанесите на ногти нежно-розовый лак. На некоторых пальцах покройте кончики золотистым цветом, а на остальных – украсьте ногтевые пластины золотым декором.

Красные кончики и золотистые звезды

Создайте блестящие красные кончики на нюдовой основе. У вас получится роскошный новогодний маникюр. Чтобы он выглядел еще более празднично, добавьте несколько аппликаций в виде золотистых звездочек.

Блестящая радуга со звездами

Радужный маникюр выглядит смело и оригинально. Используйте для его создания лаки разного цвета с металлическим блеском. Дополните дизайн аппликациями в виде красочных звезд.

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Блестящая шапка Деда Мороза

Это еще один веселый и забавный маникюр, в котором присутствует шапка Деда Мороза. На этот раз вам нужно использовать блестящие лаки красных и белых оттенков.

С блестками

Если вам нравится минималистичный дизайн, то нанесите на кончики ногтей серебристые или золотистые блестки. На прозрачной основе они выглядят очень изысканно и элегантно. Такой стиль маникюра сочетается с любой одеждой.

С цветными стразами

Этот маникюр выглядит очень красочно. Сделайте классический френч с прозрачной основой и белыми кончиками. Украсьте ногти круглыми разноцветными стразами.

Заключение

Мы привели вам 10 вариантов новогоднего французского маникюра. Все они отличаются красотой и изысканностью. Такие дизайны сделают ваш образ привлекательным и роскошным.


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