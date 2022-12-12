Топ-3 самых дорогих операций звезд

Коррекция носа

Ринопластику сегодня делают многие клиники, но зачастую из-за непрофессионализма, шаблонного метода, отсутствия определенных техник, пациенты не только теряют деньги, но и через некоторое время отправляются на повторную операцию, чтобы скорректировать и старые, и новые проблемы. Даже у знаменитостей бывают промахи, и фото неудачных пластических операций потом долго гуляют в Сети.

Коррекция носа – одна из самых сложных и потому дорогих операций. Чтобы все прошло успешно, принять во внимание надо множество факторов и спрогнозировать на сто процентов исход не всегда может даже самый опытный и профессиональный хирург. Одновременно с внешними изменениями часто возникает необходимость исправить внутреннее строение носа – сделать септопластику для восстановления функции дыхания. Ее проведение требует от врача точных знаний в области отоларингологии, а такой комплексный подход повышает стоимость оперативного вмешательства.

Для кого из звезд эталонная коррекция носа стала путевкой для успешной карьеры? Американскую модель Кендалл Дженнер теперь называют одной из первых красоток мира. Но перед этим, хирургам пришлось потрудиться над личиком Кендалл. В результате отличной работы широкая переносица стала тоньше и изящнее, спинка – узкой, а профиль – идеальным.

Коррекция фигуры

О стройном и подтянутом теле мечтают многие. Самый распространенный миф: что за красивой фигурой к хирургу отправляются лишь те, кому не помогает спорт или диета. Но и без лишнего веса как женщины, так и мужчины прибегают к липосакции и липофилингу. А с помощью абдоминопластики можно подтянуть кожу и мышцы в области живота. Это сложная комплексная операция, которая в зависимости от рекомендаций лечащего врача может проводиться с ушиванием диастаза, перемещением пупка, удалением излишков жира и множества других нюансов. Опытные и профессиональные руки – важный критерий успеха для получения эффектного результата.

Привлекательные и выразительные контуры на фотографиях с красных дорожек – зачастую результат комплексного подхода к созданию фигуры. Например, многодетная мама Хайди Клум прибегала и к липосакции, и к абдоминопластике, чтобы вернуть плоский живот и красивые изгибы своей фигуре.

Подтяжка лица и шеи

Маркетинговые призывы обещают многими аппаратными и инъекционными методиками добиться омолаживающего эффекта. Действительно, многие из них работают как отличная профилактика, но только хирургическое вмешательство может обеспечить заметный и длительный результат. Подтяжка может быть круговой, коронарной, эндоскопической. Самый оптимальный вариант лечения в индивидуальном порядке подберет хирург. Главное добиться максимального результата – свежего лица с четкими контурами, без провисаний, сильных заломов и других явных возрастных признаков. Понятно, что такая объемная и ювелирная работа хирурга дешево стоить не может.

Один из самых удачных примеров деликатной работы с лицом демонстрирует Анджелина Джоли. Конечно, всему миру актриса о пластических операциях не рассказывает, но вездесущим фотографам удалось запечатлеть шрам за ухом, характерный после подтяжек лица. Любые метаморфозы Энджи только к лицу: греческий профиль, острые скулы, подбородок и идеально очерченные контуры лица.