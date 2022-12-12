 

Победителем на «Детском Евровидении» стал Лисандро из Франции с песней «Oh Maman»

12.12.2022, 4:39, Новости дня
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Исполнитель из Франции Лисандро выиграл международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2022», финал которого состоялся в Ереване, сообщили СМИ Армении.

Лисандро, который выступил с песней «Oh Maman» набрал 127 баллов у жюри и 71 балл при онлайн-голосовании. Второе место заняла певица Наре, которая представляла Армению, она уступила Лисандро 23 балла. Третье место получила Мариам Бигвава, представляющая на конкурсе Грузию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Напомним, летом сообщалось, что в РФ приняли решение не участвовать в «Детском Евровидении» после того, как Первый канал, ВГТРК и радиодома «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение РФ от участия в конкурсе «Евровидение–2022».

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