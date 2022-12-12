 

Глава минфина США Йеллен сочла нормальной работу политики лимита цен на российскую нефть

12.12.2022, 4:39, Новости дня
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Политика лимита цен на российскую нефть еще только начала работать, пока все идет нормально, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен пояснила, что лимит цен должен ограничить прибыль России, но при этом сохранить поступление российской нефти на рынок. Министр указала, что Россия является значимым поставщиком, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада, ограничение цен введено на уровне 60 долларов за баррель. Также с 5 декабря действует нефтяное эмбарго ЕС. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил, что шаги по ответу на лимит цен появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.

Кроме того, Йеллен признала, что в 2023 году есть риск рецессии в экономике США, но отметила, что такое развитие событий не является «обязательным условием снижения инфляции». Йеллен выразила уверенность, что к концу 2023 года «будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».

Напомним, американский президент Джозеф Байден считает, что США смогут избежать рецессии, если же она все же наступит, то окажется незначительной. S&P полагает, что в 2023 году США все же столкнутся с рецессией, но она будет «мягкой».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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