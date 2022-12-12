Президент Международной ассоциации бокса Кремлев заявил, что боксеры без ее согласия не будут участвовать в Олимпиаде

Боксеры будут принимать участие в Олимпиаде только при согласии Международной ассоциации бокса (IBA), сообщил ее президент Умар Кремлев.

Кремлев сказал, что ни один боксер не будет принимать участия в Играх без согласия IBA. По его словам, в этом вопросе IBA пользуется поддержкой всех национальных федераций, соответствующее решение принято единогласно. Как подчеркнул Кремлев, впервые спортсмены «пошли против» Международного олимпийского комитета, передает ТАСС.

Напомним, в 2019 году МОК отозвал признание IBA из-за финансового и управленческого кризиса в ассоциации. IBA до сих пор не выполнила некоторые из требований МОК. МОК взялся организовать соответствующие соревнования на Играх–2024, в программу Олимпиады–2028 бокс пока не включен.

В марте 2022 года IBA ввела запрет на участие российских и белорусских боксеров в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В октябре IBA отменила данное решение. При этом российские и белорусские боксеры получили право выступать на международных соревнованиях под флагом своих стран.

14 мая Кремлев был переизбран на пост президента организации на безальтернативной основе. Кремлева утвердили в должности президента Международной ассоциации бокса в сентябре.

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