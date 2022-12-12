“Бриллиантовое” напыление и голографическое омбре: какие дизайны маникюра будут на пике моды зимой-2022-23

С наступлением зимы появилось много новых тенденций в маникюре. Они очень быстро меняются, поэтому уследить за ними сложно. В статье мы собрали главные тренды маникюра, которые будут оставаться на пике моды зимой-2022-23. Вы найдете варианты как для повседневной жизни, так и для наступающих новогодних праздников.

Блестки на кончиках

Блеск – это элемент нейл-арта, который останется в моде в ближайшее время. Если вы используете его умеренно, то он будет выглядеть изысканно и утонченно.

Вы можете использовать серебристые или золотистые блестки. Нанесите их на верхнюю половину ногтя. Такой дизайн элегантно выглядит на прозрачном или нюдовом фоне. Он подходит как для праздничных дней, так и для повседневности.

Серебристый хромовый

Серебристый маникюр с хромовым блеском также известен под названием “зеркальные ногти”. Он создается с помощью специального лака или напыления.

Ногти с металлическим блеском всегда выглядят эффектно. Холодные серебристые оттенки особенно популярны зимой. Такой дизайн подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей.

Волнистый дизайн

Дизайн ногтей в виде волн станет одной из модных тенденций зимы. Он выглядит эстетично и отличается универсальностью. Вы можете сочетать разнообразные оттенки. Такой рисунок можно легко сделать в домашних условиях с помощью трафаретов. Для создания этого образа вам не придется наращивать ногти.

Зимой вы не ошибетесь с оттенками холодного синего или изумрудно -зеленого. Добавьте немного блеска для эффекта. Вы также можете поэкспериментировать с сочетанием красного, зеленого и белого цвета.

Двойной френч

Двойной френч – необычная версия французского маникюра. Нарисуйте на кончике ногтя две дугообразные линии с небольшим промежутком между ними. Вы можете сделать их однотонными или использовать два разных цвета.

Такой нейл-арт чаще встречается на длинных ногтях, но подходит и для коротких. В этом случае вам нужно создавать узкие линии.

Двойной френч можно сделать самостоятельно с помощью специальной ленты для французского маникюра.

“Глазированный пончик”

Маникюр “глазированный пончик” стал новинкой этого года. Он будет оставаться на пике моды на протяжении всей зимы.

Это нейтральный и минималистичный маникюр, который сочетается с любым нарядом. Вы можете придавать ему разные оттенки.

Если вы хотите создать зимнюю атмосферу, то добавьте серо-жемчужные оттенки. Если вам нравятся более теплые тона, то выбирайте коричневатый фон. Ваши ногти будут похожи на пончик с шоколадной глазурью.

Голографическое омбре

Голографическое омбре – минималистичный, но нарядный маникюр. Вы можете легко создать его своими руками. Вам понадобится прозрачное базовое покрытие, голографическая хромовая пудра для ногтей и спонж.

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Покройте ногти прозрачной базой. Пока она остается немного влажной, нанесите на ногтевую пластину голографическую хромовую пудру. Растушуйте ее с помощью спонжа по направлению к кутикуле. Высушите ногти. Для получения более долговечного эффекта нанесите топовое покрытие.

Лунный маникюр

Лунный маникюр поможет вам изменить свой образ без особых усилий. Вам нужно оставить обнаженными кончик и лунку ногтя, добавляя цвет только в середину. Это можно сделать с помощью ленты для маникюра. Преимущество такого дизайна заключается в том, что отрастание ногтей не будет заметно.

Если вам не нравятся открытые участки на ногтях, то вы можете добавить еще один цвет.

Двойной маникюр

Двойной маникюр появился в 2014 году. Сейчас он возвращается в моду. Отличительная особенность такого дизайна – окрашивание ногтя не только с внешней, но и с внутренней стороны.

Двойной маникюр подходит только для длинных ногтей, иначе он будет плохо заметен. Вы можете добавить на внутреннюю часть ногтя любой оттенок. Зимой будут особенно популярны блестящие серебристые тона. Они сочетаются с любым цветом лака на внешней стороне.

Ягодный красный

Оттенки красных ягод давно стали классикой маникюра. Они не выходят из моды уже много лет.

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Зимой вы никогда не ошибетесь с красным цветом лака. Чтобы сделать дизайн еще более привлекательным, покрасьте один ноготь в белый цвет и создайте на нем рисунок в виде красных ягод и листьев. У вас получится отличный праздничный маникюр.

“Ледяной” дизайн

Для зимы идеально подходят холодные белые оттенки лака с ледяным блеском. Их можно создать с помощью перламутровых лаков, которые переливаются всеми цветами, или специальных блесков. Также можно использовать голографическую пленку для маникюра.

Такой дизайн кажется простым лишь на первый взгляд. Создать его в домашних условиях довольно сложно, поэтому лучше прибегнуть к услугам специалиста по нейл-арту.

“Бархатный” маникюр

“Бархатный” маникюр придает образу больше тепла. Он набрал популярность летом 2022 года и останется в моде в течение всей зимы. “Бархатные” ногти отличаются мягким видом тканого полотна.

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Такой дизайн можно создать дома, но это потребует некоторых навыков. Если вы впервые сталкиваетесь с “бархатным” маникюром, то лучше доверить эту работу мастеру.

Вы можете выбрать основу на свой вкус. Для новогодних праздников подойдет зеленый цвет, напоминающий оттенки ели. Если вы хотите получить более холодный дизайн, то используйте кобальтово-синий или серебристый тон.

“Бриллиантовое” напыление

Ногти с “бриллиантовым” напылением выглядят очень элегантно и изящно. Вы можете использовать для основы прозрачный розовый лак. Нанесите полоску блеска вдоль нижнего края ногтя.

Такой дизайн напоминает обратный французский маникюр. Этот образ идеально подходит для тех, кто любит минимализм с ноткой гламура.

“Леденцовый” дизайн

Этот нейл-арт похож на яркие леденцы. Он немного напоминает френч с забавным кончиком, спускающимся к основанию ногтя.

Покройте ногти очень светлым мятно-зеленым лаком. Создайте на кончиках ногтей линию, состоящую из красных и белых полосок. Продолжайте ее до нижнего края ногтевой пластины.

Блестящий нейл-арт

Многие женщины любят блестящий дизайн ногтей. Он придает нашему образу особую изюминку.

Покройте ногти базовым цветным лаком. Когда он высохнет, нанесите поверх него более темную эмаль с мелкими мерцающими частицами. Вы можете располагать ее любым образом, создавая на ногтевой пластине рисунок.

Заключение

Мы рассказали вам о самых модных и привлекательных дизайнах ногтей, которые будут популярны зимой-2022-2023. Вы можете выбрать среди них такой нейл-арт, который соответствует вашему вкусу и желаемому образу.