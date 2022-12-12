Кедр с розой или пачули с мандарином: какие комбинации эфирных масел способствуют спокойному сну

Иногда бывает достаточно сложно расслабиться и успокоиться перед сном. Стресс, плохая гигиена сна, сезонная депрессия, воздействие синего света и экранов – все это негативно влияет на процесс засыпания. Именно поэтому, может появиться бессонница.

Чтобы перевести свой организм в режим сна, нужно постараться задействовать все свои органы чувств. Для зрения можно поиграть с освещением. Отличной идеей станет добавление красного света. Он положительно влияет на процесс выработки мелатонина.

Что касается слуха, то можно использовать белый шум или звуки природы. Это позволит успокоиться.

Что касается осязания, то рекомендуется поддерживать в спальне прохладу и использовать чистое и свежее постельное белье и уютное одеяло.

Для вкуса можно съесть перед сном определенные продукты или выпить напитки, которые помогут ускорить процесс засыпания. Например, это может быть миндаль, содержащий мелатонин или ромашковый чай, действующий успокаивающе.

Уснуть помогут специальные ароматические масла. Вот как можно проводить ароматерапию для лучшего сна.

Комбинации ароматов

Лучшими сочетаниями масел для расслабления и релаксации станет масло кедрового дерева и розы или апельсина, мандарина и пачули, лаванды и сандалового дерева.

Лаванда является идеальным ароматом для сочетания ее с другими успокаивающими средствами.

Вместе с сандаловым деревом можно получить средство для стимулирования глубокого дыхания перед сном. Лаванда с ветивером поможет создать расслабляющую обстановку.

Как проводить успокаивающую ароматерапию перед сном?

Ритуалы, связанные с ароматами, во многом зависят от личных предпочтений. Можно зажечь свечи с успокаивающими запахами.

Также можно поэкспериментировать с другими способами успокаивающей ароматерапии. Отличным решением станет тростниковый диффузор.

Нужно просто поместить несколько тростниковых палочек в сосуд с узким горлышком и добавить в него 30 капель выбранного эфирного масла с маслом носителем, например, таким как миндальное или жожоба.

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Каждые три дня нужно просто переворачивать палочки, чтобы аромат распространялся по спальне и был легким и ненавязчивым.

Применение электрического диффузора

Электрические диффузоры лучше всего использовать в качестве кратковременного и контролируемого усиления аромата в доме.

Нужно использовать это приспособление на протяжении максимум 30-60 минут за один раз. Из-за того что организм может очень быстро привыкнуть к запаху, будет сложно получать все преимущества ароматических масел.

Если использовать диффузор нерегулярно, то 5-10 капель масла вместе с небольшим количеством воды хватит на несколько дней, прежде чем потребуется их замена.

Более частая смена ароматических масел позволит наслаждаться различными ароматами более часто, чем при использовании тростникового диффузора.

Как еще можно использовать ароматерапию?

Если нет электрического диффузора, то можно воспользоваться ароматическими ваннами, массажными маслами для кожи и даже ингаляторами.

Все это позволит успокоиться перед сном и намного лучше и быстрее уснуть и обеспечит спокойный сон.