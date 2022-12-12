Новые окна, улыбки и мечты о мире — жители села в Донбассе рассказали France info, как им живётся после присоединения к России

Спецкорреспондент France info Люк Лакруа вернулся в село Пищевик в Донбассе спустя несколько месяцев, чтобы узнать, как изменилась жизнь его жителей при русской администрации. Обстрелы закончились, люди больше не сидят в убежищах: их дома ремонтируют, а на лица возвращаются улыбки.

Есть истории, которые невозможно забыть, — как рассказ Андрея о своих бедах перед разрушенным домом:

АНДРЕЙ: Вот он, вот он мой дом!

Или слова Антонии, укрывающейся в вырытом в земле убежище.

АНТОНИЯ: Грома боимся, осколков снарядов. Если умрёшь сразу, ещё нормально, но если стану инвалидом, никто обо мне не позаботится.

Тогда, в конце февраля, это село в Донбассе, которое находилось под обстрелами, только недавно отобрали у украинцев русские и их союзники-сепаратисты.

Мы вернулись в Пищевик. Этот район остаётся под контролем России.

ЛЮК ЛАКРУА, специальный корреспондент в Пищевике: Здравствуйте!

Андрей по-прежнему живёт здесь. Он пережил обстрелы и рад показать нам свой дом. Российская администрация установила ему новые окна.

АНДРЕЙ: Намного теплее стало. Мы жили с плёнкой, но с настоящими окнами чувствуешь разницу.

Неспокойное затишье вернулось, но война ещё далеко не закончена. Мы показываем ему репортаж, который сделали несколько месяцев назад.

АНДРЕЙ: Вот там мы жили, бабушки вам всё рассказывают.

ЛЮК ЛАКРУА: Когда вы это видите, вы думаете: это было давно, вы забыли об этом, или это ещё трудно?

АНДРЕЙ: (Пауза.) Это то, что мы никогда не сможем забыть. Не будем об этом.

Он провожает нас к подземному убежищу, где всё село провело три недели.

АНДРЕЙ: Если бы его здесь не было, никто бы не выжил.

Там он нам рассказывает, что спустя неделю после нашего визита здесь умерла женщина.

АНДРЕЙ: Ей было 89 лет, она умерла здесь. Не от ран, а просто от страха.

В доме напротив мы навещаем женщину, которую обстрелы приводили в ужас. Это Антония. Страх полностью не ушёл, но к ней вернулась улыбка. Она мечтает только об одном — о мире.

АНТОНИЯ: Мы жили под Украиной, мы жили с Россией и Украиной. Все люди одинаковые, только начальство не одинаковое. Я хочу, чтобы была тишина, чтобы все могли спокойно спать, никто не боялся. Вот это самое важное.

ЛЮК ЛАКРУА: РФ считает, что это село и весь район теперь составляют часть её территории, которую она аннексировала*. Однако украинцы ведут наступление, возвращают территорию и утверждают, что намерены вернуть всё до последнего метра.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2022 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).