 

Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

12.12.2022, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Создатели проекта Atlantica seafood, который расположился в двухэтажном ТЦ на Кутузовском проспекте за пределами ТТК, решили, что с такими стереотипами надо бороться и, в принципе, довольно успешно справляются с поставленной задачей. Во всяком случае, заведение на 200 посадок не пустует и после закрытия магазинов. Известные столичные рестораторы Максим и Сергей Дырины сделали ставку на морепродукты и рыбу, наладили прямые контакты с поставщиками, внимательно следят за качеством продуктов и вдобавок держат едва ли не лучшие в Москве цены на популярные деликатесы вроде крабов, лангустинов, гребешков и морских ежей.

Меню получилось довольно большим, что логично при стабильном потоке гостей с большим количеством возвратов. Сама кухня не претендует на изысканную утонченность и виртуозность исполнения, однако и простой ее точно не назовешь. В основе гастрономической концепции заведения лежит пристальное внимание к достоинствам основного продукта и его оригинальному вкусу. А поскольку продукт, главным образом, деликатный, то при работе с ним слишком сложных кулинарных техник стараются не использовать, а соусы и приправы делают такими, чтобы они не столько доминировали, сколько удачно аккомпанировали основному ингредиенту.

Например, морского ежа дополняют тартаром из огурца или кремом из желтка. Анадару и спизулу подают с конкассе из томатов и соусом шисо. Шафрановое ризотто готовят максимально деликатным, потому что дополняют его нежнейшим карпаччо из свежего лангустина, а необходимую кислинку блюду придают с помощью снега из юдзу. Филе конгрио сопровождают нежно-сладковатым киноа в кокосовом молоке, а стейк из тунца – кенийской фасолью и соусом кумкват.

Среди блюд, на которые непременно стоит обратить внимание, отметим большой краб-дог на бриоши с огурцами кимчи и соусом айоли, отличную лепешку роти с опаленным лососем, кимчи, деликатно пряным соусом и икрой тобико, наваристый биск с морепродуктами, птитим с угрем, муссом из пекорино и соусом унаги, а на десерт кокосовую панна котту с соусом из маракуйи и кусочками свежего манго. Отдельного упоминания заслуживает плато, именуемое “Морская коллекция double” – с клешней камчатского краба, магаданской и тихоокеанской креветкой, красным лангустином, кальмаром и чилийской мидией.

Вдобавок, каждый день недели в заведении посвящен какому-то одному продукту – лососю, осьминогу, крабу и т.д. – внушительную порцию которого можно отведать за более чем скромную цену. Например, целиковый краб волосатик в “свой” день обойдется всего в 895 рублей, а кило красных лангустинов и того дешевле.

Средний счет – 3000 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Вещи, которые нельзя выбрасывать и отдавать, согласно правилам фэншуй: что с ними тогда делать

18.05.22 / Юбка из фатина совсем не для Барби: как создать с ней образ – от романтического до дерзкого

19.04.22 / Дочери “изгнанного” экс-короля Испании Хуана Карлоса навестили его после долгой разлуки

11.01.22 / Скандалы: Лондон, Карловы Вары, Коста-Брава

06.09.22 / «Вернём себе Америку» — в Индиане прошёл марш неонацистов

28.01.21 / Скандалы: Тайна ялтинского генплана

26.11.22 / Вздыбленные штаны: 59-летний Зверев не смог совладать с мощной эрекцией у всех на виду

21.04.21 / Чехия вышлет ещё 30 российских дипломатов из-за ввода войск 1968 года

22.06.22 / Мутко: выдача ипотеки вырастет вдвое

10.01.21 / Подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы, возле североамериканского континента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика