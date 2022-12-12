 

Парамонов день: приметы 12 декабря

12.12.2022, 0:50, Разное
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Этот понедельник – Парамонов день или день памяти мученика Парамона и еще 370-ти мучеников, которые пострадали за веру в Господа в 250 году. Тогда, когда правил император Декий, были гонения на христиан. Почти четыре сотни верующих отправили в темницу, где их пытали и заставляли отречься от веры ради поклонения языческим богам. За них заступился Парамон, который тоже верил во Христа, однако и он вместе с остальными верующими был убит.

Традиции

К этому празднику запасались дровами, чтобы было, чем отапливать жилище зимой. А еще на Парамонов день забивали гвоздь в бревно, которое находится снизу в стене бани с западной стороны. Предки верили, что так парилка становится лечебной и спасает от всех болезней.

Что нельзя делать 12 декабря

На Парамонов день воздерживались от вредных привычек, чтобы не нашли темные силы и не поняли, что человек является слабохарактерным. Также в этот праздник не стоит кормить птиц ничем, кроме гречки. Например, куры так начнут хорошо нестись. А еще запрещается 12 декабря подметать полы в доме разными вениками. Если все-таки поступить по-другому, в семье появится недопонимание.

Приметы

В этот праздник обращали внимание на погоду. Если утром небо красное, значит, весь декабрь будет ясным. С утра снег – метель будет до 19 декабря (Николы Зимнего). Яркие звезды на небе предупреждают о похолодании, а тусклые – об оттепели. Потепление также стоит ждать, если снежные хлопья в этот день довольно крупные.


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