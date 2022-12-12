Между комфортом и минимализмом: что такое эстетика ванильной девушки и почему классика – это всегда хорошо

Ваниль часто используется в качестве термина для описания скучных или пресных вещей. Но классика всегда остается в моде, ведь она проверена временем. Все это относится к эстетике ванильных девушек, которой присущи минимализм и комфорт. А в общем это настоящий стиль жизни.

Внешний облик

Ванильная девушка хоть и любит уютно устроиться и расслабиться, но совершенно не ленива. Она ценит женственные фасоны в одежде, но совершенно не готова проводить часы перед зеркалом, чтобы создать макияж без его видимого присутствия на лице для идеального образа.

Ванильные девушки тщательно ухаживают за кожей. Они следуют здоровому образу жизни и никогда не прочь выпить овсяное латте по дороге на работу. Ванильные девушки не боятся, что будут выглядеть неброско, ведь они ценят то, что нравится им, а не кому-то еще. Их образ выражен не только во внешнем виде, но и во внутреннем спокойствии, и в мягкой уверенности в себе.

Ванильный стиль в одежде

Основным трендом описываемого стиля являются толстые шерстяные джемперы в нейтральных оттенках, изящные золотые украшения и аксессуары из натуральных материалов.

Выбор цвета

Чтобы соответствовать тенденции ванильности, нужно создать ансамбль из оттенков слоновой кости. Но следует быть осторожным, выбирая цвета, которые могут создать эффект размытости. Ванильные девушки придерживаются светлых кремовых оттенков, которые подчеркивают мягкость.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Эстетика волос и аксессуары

Ванильная девушка украшает свои волосы элегантными бантами из текстиля, перламутровыми заколками и шелковыми лентами. Что касается дополнительных аксессуаров, можно использовать меховую отделку и манжеты из овечьей шерсти.

Будто только со свидания

Ванильная девушка всегда романтична и нежна. Вместе с тем в ее образе всегда скрыто что-то таинственное.

Нежному стилю присущи и головные уборы, которые можно не снимать даже в кафе, что только дополнительно подпитывает ауру загадочности.