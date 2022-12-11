«Причина преступлений — сакрализация власти»

Нобелевскую Премию мира вручили правозащитникам Беларуси, РФ и Украины. Репортаж из Осло.

Алесь Беляцкий, глава белорусского правозащитного центра «Весна», не смог передать из СИЗО текст своей нобелевской речи — этого лишенному возможности общения с миром лауреату премии мира не позволили. Как не позволяют и никакой другой переписки. Так что его супруге Наталье Пинчук, которая принимала награду мужа, пришлось пересказать те несколько тезисов, которые Алесь успел прочитать ей через стекло на недавнем коротком свидании — первом за полтора года. Они прозвучали в городской ратуше Осло 10 декабря на главной Нобелевской церемонии 2022 года.

Алесь Беляцкий. Фото: AP / TASS

В этом году Премию мира получили правозащитники трех стран, между которыми сложились непростые отношения: Беларуси, Украины и России. Решение нобелевского комитета разделить премию именно так вызвало критику. Комитет ответил достойно:

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений власти. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии».

Ян Рачинский. Скриншот из видео

— Это решение имеет символическое значение: государственные границы не могут разделить гражданское общество. А для нас это дополнительная награда, — отметил в своей речи председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский.

«Мемориал» объявлен в РФ иноагентом и ликвидирован. На пресс-конференции накануне церемонии Рачинский напомнил: несмотря на преследования, правозащитники продолжают работу — это не их желание, а запрос общества.

— Политзаключенных в РФ сегодня не меньше, чем было в Советском Союзе к началу перестройки. Первопричина преступлений — сакрализация власти как высшей ценности, — пояснил он в нобелевской речи.

В зале Лана Эстемирова. Дочь нашей погибшей коллеги и сотрудницы «Мемориала» Натальи Эстемировой тоже стала правозащитником и активистом. Перед церемонией Лана говорит нам, как хотела бы сегодня видеть на сцене маму в красивом платье, как это было бы справедливо… С момента убийства Натальи прошло 13 лет, через два года истечет срок давности, но к уголовной ответственности так никто и не привлечен…

Она, несмотря на это, верит, что в самые безнадежные времена нужно хоть маленькими шагами, но идти вперед — тем путем, который труден, но верен.

Наталья Пинчук. Скриншот из видео

— Сейчас в Беларуси тысячи за решеткой по политическим мотивам. Все они мои братья и сестры. Ничто не может отменить право человека на свободу, — зачитывает Наталья Пинчук записанные ею слова Алеся Беляцкого. «Весна» почти разгромлена: несколько человек в застенках, другие под следствием, кому-то пришлось покинуть страну.

— Сидит вся Беларусь: журналисты, правозащитники, профсоюзные лидеры. Премия принадлежит всем моим собратьям-правозащитникам, активистам, миллионам жителей которые выступили за защиту гражданских прав! — читает Наталья слова Алеся. — Мы хотим видеть государство гармоничным и справедливым, хотим всего лишь называться людьми.

Драматическая ошибка — отделять права человека от национальной идентичности и независимости. Мартин Лютер Кинг заплатил жизнью за свою мечту, моя плата меньше, но за каждую мечту приходится платить.

Со сцены, трансляцию с которой смотрит весь мир, впервые звучит белорусская и украинская речь.

Александра Матвийчук. Скриншот из видео

— Справедливость не может зависеть от стойкости авторитарных режимов, — говорит Александра Матвийчук, руководитель украинского Центра гражданских свобод. Она настаивает на создании нового, универсального для всех стран механизма, который гарантировал бы справедливость всем жертвам конфликтов и защиту прав человека. Документировать их нарушения Центр начал во время Майдана и продолжал все годы кровопролития в восточных областях страны. Продолжает и сейчас.

— Права человека не даются раз навсегда. Ценности современной цивилизации нужно защищать.

Государство, которое убивает журналистов и бросает в тюрьмы активистов, рано или поздно становится угрозой не только для своих граждан, но и для всего мира.

Зал аплодирует. Среди номинантов этого года были политики: Навальный, Зеленский, Тихановская. Но Премия мира — не политическое, а гуманистическое заявление. Права человека выше политики — так не впервые решает Нобелевский комитет. И решение этого года — о надежде и справедливости, которые едины для всех вне зависимости от цвета паспорта.

Наталья читает завершающие речь слова Алеся, и они слышны миру, несмотря на толщину стен в его СИЗО:

«Не бойтесь. Я верю, что вслед за зимой всегда наступает весна».

Татьяна Брицкая

—