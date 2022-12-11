Частое подмигивание и растягивание щек: несколько способов борьбы с асимметрией лица

У каждого человека несколько асимметричные черты лица, однако, у некоторых людей это выражено больше, чем у остальных. Есть множество различных факторов, вызывающих асимметрию. К ним нужно отнести такие как генетика, воздействие солнечных лучей, а также некоторые травмы.

Есть достаточно практичные и простые способы того, как можно сделать свое лицо более симметричным. Вот несколько таких способов борьбы с асимметрией.

Растяжка лица

Специальные упражнения для лица помогут сделать его более симметричным. Есть различные виды упражнений, одним из которых является растяжка.

Для этого нужно вытянуть лицо глядя вверх. Затем потянуть верхнюю губу так, чтобы прикрыть нижнюю. Широко улыбнуться, стараясь удерживать лицо в том же положении.

Повторить это движение 20 раз, чтобы сделать кожу более гладкой, выровнять мышцы и придать своему лицу большую симметрию.

Моргание

Моргание помогает выровнять ткани нижней части глаза и верхней части щеки. Для этого нужно моргать глазами 50 раз.

Однако при этом нужно задерживать каждое моргание на секунду, надавливая при этом на кожу висков.

Осторожно оттянуть кожу наверх. Глаза при этом должны быть закрытыми. Повторить упражнение 20 раз. Это поможет сделать лицо более симметричным.

Подтянуть щеки

Движение, которое имитирует подтягивание щек помогает сделать лицо более симметричным. В случае асимметрии обычно хорошо видно то, что одна сторона щеки меньше, чем другая.

Для выполнения этого упражнения нужно надавить тремя пальцами каждой руки на верхнюю часть щек. Затем улыбаясь, подтянуть при помощи пальцев мышцы немного к челюсти.

Нужно постараться противостоять движению пальцев. Для этого использовать улыбку, которая помогает совершать манипуляции с мышцами щек.

При выполнении этого упражнения не стоит двигать головой. Благодаря такому упражнению улыбка будет выглядеть более симметричной.

Йога для лица

Йога для лица помогает не только улучшает кровообращение, но также прорабатывает мышцы и подтягивает кожные покровы.

Таким образом, такое упражнение поможет предотвратить провисание кожи и челюсти. Выполнение лицевой йоги заключается в надувании щек, а затем в нагнетании воздуха в рот и перемещения его из одной стороны в другую до 4 раз. Повторять упражнения нужно до 5 раз в день.

Кроме того, нужно широко открыть глаза, поднять брови и высунуть язык. Задержаться в таком положении на 60 секунд и повторить до 10 раз. Это поможет подтянуть шею и щеки.

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Вытянуть губы так, чтобы получилась буква О. Улыбнуться и закатить глаза. При этом рот должен оставаться неподвижным. Повторять движение 10 раз, чтобы подтянуть кожу.

Прижать руки к лицу и широко улыбнуться. Важно придерживать щеки руками, чтобы было сопротивление. Повторить движение 10 раз.

Улучшение осанки

Помимо йоги и упражнений для лица, можно сделать лицо симметричным можно при помощи улучшения осанки. Положение нашего тела оказывает влияние на нашу внешность.

Это происходит потому, что мышцы лица связаны с мышцами нашей шеи и плеч, спины.

Именно поэтому, чем больше сутулитесь или принимаете неправильную позу, тем более неравномерной будет нагрузка на весь организм, в том числе и на лицо. Именно поэтому, важно улучшать свою осанку. Это поможет улучшить пищеварение и кровообращение.

По мере того, как организм перекачивает кровь и очищается от токсических веществ, то кожа становится более молодой, красивой, а лицо симметричный.

Защищать лицо от солнца

Одной из причин несимметричности лица является повреждение кожи солнечными лучами. Именно поэтому, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем.

Нужно наносить крем даже в пасмурные дни. Если нет солнцезащитного крема, то стоит надевать при выходе на улицу шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.