 

Bloomberg – группа стран ЕС потребовала ещё сильнее снизить потолок цен на газ

11.12.2022, 22:30, Разное
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В Евросоюзе усилились противоречия вокруг так называемого механизма корректировки газового рынка. 12 участников блока призвали к более радикальному сокращению предельной стоимости голубого топлива, чтобы нивелировать последствия беспрецедентного энергетического кризиса в регионе, пишет Bloomberg.


AP

В ЕС усилились противоречия вокруг предложения, касающегося ограничения цен на газ. Группа из 12 государств-членов призвала значительно снизить потолок, предусматривающий вмешательство, чтобы ослабить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на рядовых европейских потребителей и компании, пишет Bloomberg.

Несколько стран, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, пошли на этот шаг за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики блока, на которой они попытаются прийти к согласию по газовой инициативе. У образовавшейся коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если её требования не будут выполнены, отмечает издание со ссылкой на знакомых с проблемой дипломатов.

В октябре Европейская комиссии предложила так называемый механизм корректировки, который вступает в силу, когда стоимость заключаемых на месяц вперёд контрактов на газовом хабе TTF в Нидерландах превысит €275 за мегаватт-час, а разрыв между мировыми ценами — €58. Ранее в этом месяце правительство Чехии, председательствующей в ЕС, предложило снизить предельную цену до €220, а  разницу между европейскими и мировыми рынками — до €35, обращает внимание Bloomberg.

Предлагаемое снижение порогов вмешательства встревожило некоторые страны, в том числе Германию, Нидерланды и Данию, которые призвали к осторожному подходу к ограничению цен. Вместе с Австрией, Венгрией и Эстонией они предупредили, что механизм корректировки должен гарантировать, что цены в регионе смогут конкурировать с ценами на мировых рынках, в то время как Европа ищет альтернативные источники поставок, поясняет издание.

По словам источников Bloomberg, сторонники более агрессивного вмешательства в ценовую политику считают сокращение, предложенное Прагой, недостаточным. Группа из 12 стран заявила, что уровни в €220 и €35 являются «неприемлемыми и должны быть значительно снижены».

Эти государства также хотят распространить ограничение цен на газ на все европейские хабы и внебиржевые рынки, против чего накануне выступили шесть стран во главе с Германией и Нидерландами. В качестве потенциальной уступки они готовы сделать исключение для «чрезвычайных внебиржевых контрактов», заключает Bloomberg.


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