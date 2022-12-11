 

Мнение: Медведев и оружие

11.12.2022, 22:21, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает удивлять. В своем Telegram-канале чиновник выложил текст, в котором есть и такие строки: «….мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах».


отсюда

Нет ли в словах Медведева разглашения информации, относящейся к государственной тайне?   Или ему можно? Как в поговорке, про то, кому закон не писан?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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