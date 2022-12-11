Мнение: Медведев и оружие

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает удивлять. В своем Telegram-канале чиновник выложил текст, в котором есть и такие строки: «….мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах».



отсюда

Нет ли в словах Медведева разглашения информации, относящейся к государственной тайне? Или ему можно? Как в поговорке, про то, кому закон не писан?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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