Мнение: О деле Яшина: украинский взгляд… За кого там держат «хороших русских»?

Два дня назад Мещанский райсуд Москвы приговорил к 8 годам 6 месяцам заключения бывшего муниципального депутата Красносельского района столицы, оппозиционного политика Илью Яшина (внесён в реестр иностранных агентов) по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Это самый суровый приговор по статье, лишь недавно появившейся в УК РФ. А поводом для него стал, согласно обвинительному заключению, стрим на YouTube, где Илья Яшин распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооружёнными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче».

По сути, российский политик озвучил украинскую точку зрения на события февраля-марта под Киевом. То есть, публично встал на сторону Украины. Тем интереснее знать, как этот поступок оценивают сами украинцы. По крайней мере те, кто хоть как-то про него что-то знают.

Если в двух словах — «а пофиг».

Вот пишет, например, человек умеренный и сдержанный, не «нацик» какой-нибудь, а целый корреспондент Би-Би-Си в Украине Святослав Хоменко. «Я не большой знаток российской политики, за карьерой [Ильи] Яшина никогда не следил, а о российской оппозиции и её идейной платформе у нас разве что не рассказывают анекдоты… И я не интересовался ходом судебного процесса в Мещанском суде города Москвы. Но огромный тюремный срок — не за каждое убийство такой дадут — человек получил за слова. И когда обычный районный суд определяет, что говорить об этих событиях [в Буче] — серьёзное преступление, то для меня это пугающее свидетельство…

Но это я. Я иностранец. Я читаю подобные новости из России с лёгким ощущением нереальности происходящего. А если человек, живя в России, имея чёткое представление о порядках, которые там царят, и осознавая, что ему за это грозит, говорит [то, что считает правдой] об ужасах… в Украине, когда в своём последнем слове он призывает соотечественников «не отступать перед злом и сопротивляться», то как это назвать? Безрассудство? Героизм? Мученичество?».

Вот так. Лёгкое недоумение: оказывается не все русские — законченные «упыри», «орки» и «кровопийцы». Ни слова благодарности ни «за правду», ни «за жертву». И сквозящее вежливое равнодушие: «ни Россия, ни российская оппозиция, ни её дела нам не интересны — все там одним миром мазаны». Нет, в общем, для украинцев «хороших русских» даже в формате «полезных идиотов». Есть лишь в чёрных пакетах.

Когда-то про восьмерых советских диссидентов, вышедших 25 августа 1968 года на Красную площадь в знак протеста против введения в Чехословакию войск #СССР, говорили, что они своим отчаянным и мужественным поступком «спасли честь советского общества». Гипербола, конечно, приятная слуху. Но хотя бы так.

Ни про Илью Яшина, ни про его коллегу по муниципальному совету Алексея Горинова, получившего летом семь лет по той же статье УК, не говорят ничего хотя бы близко подобного даже те, на чьей стороне они выступили и ради кого, собственно, принесли себя в жертву. Да и на Западе ни власти, ни правозащитники, обычно резко высказывающиеся против «жестоких и несправедливых приговоров» оппозиционерам, в этот раз вежливо отмалчиваются, а в западных #СМИ, которым необходимо следовать «стандартам журналистики», цитируются разве что мнения российских политэмигрантов. Это умолчание о многом говорит. И может статься, мы ещё услышим в адрес политзаключённых, — а сейчас готовится ещё процесс над Владимиром Кара-Мурзой, — что те выбрали зону, чтобы там «отсидеться» и «выйти чистенькими»…

Выходит, искупительная жертва «хороших русских» оппозиционеров была напрасной?

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