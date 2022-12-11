Зачем класть в обувь кусок мыла: полезный лайфхак, который пригодится зимой
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Наши бабушки клали в зимнюю обувь кусочек мыла. Эту хитрость они применяли, чтобы избавить ботинки от неприятного запаха. Такая проблема не редкость, и особенно часто люди с ней сталкиваются зимой.
Полезный лайфхак
От неприятного запаха, исходящего от зимней обуви порой не спасают ни смена носков, ни ежедневные ванночки для ног. Эти действия оказываются бессильны в решении этой проблемы.
В этом случае стоит воспользоваться старым проверенным способом. Для начала нужно тщательно просушить обувь – кроссовки, сапоги, ботинки и т.д.
После того как они хорошо просохнут, положить в них по небольшому кусочку туалетного мыла. Для это цели можно использовать обмылки. Оставить мыло в обуви до самого утра.
Утром можно будет убедиться в том, что от неприятного запаха не осталось и следа.
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