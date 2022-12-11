Мнение: Экология расставания

Давайте еще раз об экологичном расставании.

Самое экологичное расставание – это такой разрыв связей с человеком, после которого не остается травм и никакого полевого мусора.

Большинство людей расстаются так, что не только долго “зализывают раны” или даже “собирают себя по кускам”, но и долго сливают энергию в черную дыру и кормят полевых паразитов, называя первое “гештальт”, а второе – “травма”.

При экологичном расставании ничего этого не происходит. Раны быстро заживают как швы после операции, проведенной опытным хирургом в стерильной обстановке клиники, не воспаляются, не гноятся. Дыр в поле нет, паразитов и мусора нет тоже.

Многие неверно поняли суть экологичного расставания, решив, что цель его – камбэк.

Камбэк при экологичном расставании из дислабанса-минуса действительно часто бывает, это в какой-то мере полевой закон, но суть его в том, что таким образом восстанавливается равновесие в поле. Часть того, что было слито, путем камбэка возвращается обратно.

Хвосты, которые часто остаются после расставания из дисбаланса-плюса, компенсируются обратным образом, вы должны вернуть то, что присвоили. В этом случае можно обойтись и без камбэка.

Цель экологичного расставания – быстро восстановить равновесие в поле. Если за вами были косяки, экологичное расставание позволяет быстро избавиться от хвостов. Если за вами были сливы, экологичное расставание помогает быстро восстановить слитое.

Те люди, которые считают камбэк плюса своей целью, не могут оторваться, так и болтаются на своих щипцах, вытягивая камбэк, а если даже отрываются на время, если получают камбэк, тут же погружаются в новый дисбаланс-минус как в болото.

Вот почему для экологичного расставания не должно быть мыслей о камбэке. Пока вы ждете возвращения того, с кем расстались, вы не можете отлипнуть от его фигуры, вы держитесь за нее и растите ее. А фигуры после расставания очень быстро переходят в злокачественную стадию, поскольку теряют связь с человеком, поэтому расставание ради камбэка оказывается не только не экологичным, но и вредным для вас.

Главное правило экологичного расставания: уважение к воле того, кто хочет расстаться.

Это может быть партнер, это можете быть вы, это могут быть оба: вы и партнер.

В каждом случае вы должны уважать волю того, кто решил расстаться, даже если вам кажется, что это неверный шаг, что это импульсивное решение, что за ним последует сожаление. Пусть последует. Но если сейчас человек решил с вами расстаться, у него есть на это право. Также есть право и у вас, если вы решили расстаться.

Причем есть разница: вы инициатор или другой. За свои решения вы несете ответственность и, в случае сомнений, или зная свою привычку к импульсивным решениям, есть резон повременить и подумать. А за решения второго вы ответственности не несете и поэтому даже если вы уверены, что решение импульсивно, уважайте это решение.

Если вы хотите научиться экологичному взаимодействию, научиться держаться в границах, вы должны отучиться лезть в голову другому, решать за него, взвешивать и оценивать его решения. Все это говорит о том, что вы не можете до конца признать его субъектность, отделить от себя его волю, вы все время хотите воспринимать его как “мы”, где он – ваше неодушевленное продолжение.

Но уважение к воле заключается не только в этом.

Многие решили, что “послали – иди” касается любых предложений расстаться, даже вытянутых щипцами, выбитых скалками, спровоцированных косяками.

Типа вы два часа высказываете партнеру, как вам все надоело, он предлагает расстаться, и, фсе-фсе, “послали – иди”. Или вы вернулись домой не вечером, а утром, партнер говорит про расставания, и, фсе-фсе, “послали – иди”.

Если вы сначала давили на волю человека или подвергали эту волю каким-то атакам, то решение человека нельзя считать спонтанным, вы участвовали в этом решении, вынудили его на это решение, точно так же, как если бы вы умоляли кого-то не бросать вас, он бы согласился под давлением, а вы бы считали, что это его спонтанное решение.

Пользоваться простыми формулами можно, если вы ведете себя в границах.

“Послали – иди” – простая формула. Как и “значимость измеряется шагами”.

Имеются в виду “спонтанно послали”, а не вынужденно. Имеются в виду “спонтанные шаги”, а не вынужденные. Иначе не считается.

Если вы пользуетесь щипцами, скалками, если у вас косяки и сливы, вы не можете руководствоваться такими простыми формулами, ваша картина поля слишком искажена, чтобы они работали.

Вот почему для рыбака или даже для нерыбы все очень просто, а для рапана так сложно.

Если нерыба будет учить рапана отношениям, она скажет: “Делай шаги, и, если чувствуешь желание и видишь взаимность, сближайся дальше, слушай свое сердце, верь своим глазам и ушам, вот и все”.

Рапан сделает все именно так, но окажется, что взаимность ему мерещилась, шаги его – это атаки и паровоз, а сердце, глаза и уши рапану врут.

Это похоже на хорошую хозяйку и плохую. Одна говорит, что приготовить хороший обед можно за полчаса, если надо. А вторая считает, что не хватит и суток. У первой все на местах, чистота и порядок, есть запас продуктов и удобная посуда, не говоря уже о навыках. У второй нет даже чистой кастрюли, в холодильнике мышь повесилась, и где у нее что лежит, она не знает.

Простые формулы красивы и они отлично работают, если у вас порядок в голове и в поле.

В голове – образ поля. В поле – следствия ваших поступков.

Поэтому первый закон экологичного расставания: уважение к воле того, кто желает расстаться, касается не только момента предложения о расставании, но и того, что этому предшествует.

Если вы вынудили человека расстаться, предложение его нельзя считать спонтанным.

Представьте себе, сколько конфет для себя способна сделать из этого корона.

Вас просят уйти, а вы придумываете, что это вы вынудили и просите прощения.

Нередко у вас кроме сливов есть какие-то косяки, и вы можете фокусироваться на них, считая, что вы обидели человека и его решение о расставании сделано под давлением.

Понять тему экологичного расставания лучше поможет формула КП (красного поля).

Человек хочет расстаться, когда КП его партнера кажется ему нулевым.

Влияние партнера на его жизнь кажется нулевым или отрицательным.

Не факт, что он прав в своих оценках и ощущениях, он может недооценивать КП партнера из-за плохой рефлексии или под влиянием эмоций.

КП = СЗ + n(ОЗ) как вы помните, где СЗ – его субъективная значимость, а n(ОЗ) – его ценные вложения (не любые, а желательные для вас).

Нулевым КП бывает либо когда СЗ равна нулю и n(ОЗ) равна нулю, либо когда одна из величин больше нуля, а вторая отрицательная.

Обычная ситуация, это когда человек не нравится и не нужен, поэтому с ним хочется расстаться. Или он вроде бы нужен (n(ОЗ) не отрицательная), но активно не нравится (СЗ отрицательная).

Вот это ситуация большого дисбаланса, когда плюс осознанно хочет избавиться от минуса, и если минус цепляется и вкладывается, может долго не решаться из-за положительной n(ОЗ).

А вот ситуация нулевого КП, при которой СЗ положительная или даже большая, а n(ОЗ) – резко отрицательная, как бывает при косяках или при каком-то постоянном ущербе, – это как раз то самое “послали – не иди”, которое бывает, когда вы виноваты, когда вы обидели любящего вас человека. СЗ ваша для него большая, положительная, но ваше поведение оскорбляет его и демонстрирует вашу нелюбовь.

И посмотрите, насколько разными будут экологичные расставания.

Если с вами расстаются из-за вашей нулевой СЗ и нулевой n(ОЗ) – лучшее правило “послали – иди”.

Каждая ваша попытка уцепиться, подискутировать, разобраться, оттянуть, вложиться еще больше, будет снижать вашу СЗ. Это может дать временный эффект примирения, но вам оно не выгодно, СЗ будет падать, слив расти.

Чем быстрей и спокойней вы уйдете, тем быстрей ваша СЗ поднимется и быстрей восстановится ваша фигура не только в поле партнера, но и в вашем поле, что повлияет на все остальные отношения и дела. Рост вашей СЗ скорее всего будет сопровождаться камбэком партнера, но возвращаться назад в такие отношения нежелательно, хотя запрещать такое нельзя, надо смотреть на все обстоятельства.

Если с вами расстаются при вашей отрицательной СЗ и положительной n(ОЗ), то есть когда вы много полезного для человека делали (объективно полезного), но при этом стали ему неприятны или он решил вас не мучить (пожалел) – вы уже опоздали уйти, но уйдите хотя бы теперь, без намека на щипцы. Ваши вложения и так уже большие щипцы и большой ваш слив. Вам нужно думать как побыстрей восстановиться, потому что в поле у вас большие разрушения. Камбэк нормальный вам скорее всего не светит, хотя вам могут предложить общение, мир и дружбу, то есть сочувствие и помощь. Вам выгодно от всего отказаться, но без обид и щипцов.

Если вам предлагают вернуть часть материального, что вы дали, берите. Но берите только полезное вам, не крохоборствуйте и не мелочитесь. Просить все вернуть не надо, тем более не надо требовать и угрожать. Если есть возможность вернуть по закону, смотрите сами, насколько это поможет вам. В этих делах не нужна излишняя щедрость, потому что вы не сильный в этой ситуации, а слабый. Но не нужна и скаредность, не надо вставать в позицию обиженного. Фигура важней.

Бывает, например, что женщина бросает мужчину, который ее обеспечивал, потому что СЗ его опустилась ниже плинтуса, а он продолжает оплачивать ей квартиру и давать денег на жизнь. Вложения должны прекратиться, но требовать все истраченное назад нельзя, это сделает не менее жалким, даже более. Мстить за нелюбовь – слив, не только косяк.

Следующая ситуация: ваша СЗ положительная и немаленькая, но у вас отрицательная n(ОЗ) из-за большого косяка или ряда мелких или односторонних вложений партнера и вашего эгоизма.

Здесь вы можете компенсировать отрицательную n(ОЗ) тем, что продемонстрируете высокую СЗ партнера и вашу готовность возместить ущерб и исправить свое поведение.

Даже если это не приведет к перемене решения партнера, это позволит вашему КП стать больше, что позже благоприятно скажется на этих и других отношениях. То есть компенсировать косяки надо обязательно, независимо от перспектив конкретных отношений.

А компенсация слива – это прекращение слива и восстановление себя.

Это что касается “послали”, то есть инициативы партнера к расставанию.

Если формальный инициатор – партнер, но толкали к этому решению его вы, можно просто частично компенсировать свою провокацию, сказав, что вы расставаться не хотите. Так же стоит поступать, если импульсивное предложение – ваше, а партнер согласился. Скажите, что погорячились и не хотите расставаться. Можете повторить два раза. Если после такой компенсации партнер продолжает настаивать на расставании, это уже становится его инициативой. Вот почему компенсировать выгодно.

Если инициатива расставания ваша и это не импульсивное решение, о котором вы сию же секунду жалеете, важно понимать, что стоит за этим решением.

Если это щипцы, которыми вы хотите перевоспитать партнера, то вас ждет рост его СЗ.

На ближайшем курсе, надеюсь в декабре, про карты поля, я покажу общее правило, как растет СЗ, ваша и партнера, от чего уменьшается, чем компенсируется, как это происходит в поле на визуальном уровне. Это очень простые процессы, описание которых выглядит сложным из-за отсутствия графического представления. Вы не представляете, как выглядят фигуры в поле, как они растут, какие между ними связи, что на их рост влияет.

Вообще инициатива к расставанию, особенно полная, без провокации партнера, это отрицательная n(ОЗ) и очень большая.

Вот почему слив частично компенсируется инициативой к расставанию, но это должно быть сделано без короны, потому что в короне это вскоре покажется большим косяком, как если бы ваша СЗ была большой, а вы бросили любящего человека. СЗ его еще больше вырастет от такого.

Но если у вас короны нет и вы реалистично оцениваете свою очень низкую СЗ и большие вложения, вам было бы выгодно прервать такие отношения самим. Так вы восстановите часть фигуры сразу.

Во всех остальных случаях при положительной СЗ партнера брать инициативу на себя не выгодно.

Если ваша СЗ кажется вам маленькой, но и вложений нет, отношения лучше не рвать, а спустить на тормоза. Нет никакого слива, нет надобности в разрыве.

Если ваша СЗ высока, тем более.

Даже если вы оскорблены какими-то действиями партнера, лучше взять паузу, а не рвать.

Иначе инициативой к разрыву вы можете компенсировать его косяк, особенно небольшой.

Но это касается именно случая вашей высокой СЗ и высокой СЗ партнера.

Если вы рвете отношения с тем, кого любите и сами любимы, вы зарабатываете очень большой перекос в поле.

Вот почему слова “давай расстанемся” нужно произносить только в самом крайнем случае.

А многие пользуются ими чуть что как скалкой.

Как думаете, друзья, какой перекос в поле получается из-за инициативы к расставанию при положительной СЗ партнера + положительная СЗ своя?

Только не пишите “хвост”. Хвост бывает разный и в данном случае этого мало.