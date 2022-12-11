 

Как построить счастливые отношения: ценные советы от астролога

11.12.2022, 20:41, Разное
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“Развод, как насморк, – не приятно, но проблем в этом мы особо не видим, – сказал Айдар. – Сегодня женимся, завтра разводимся. Как аттракционы. Надоела одна карусель, пойду кататься на другой”. Сейчас далеко не каждый человек может похвастаться тем, что имеет партнера, с которым у него здоровые счастливые отношения и можно прожить хоть всю жизнь. Поэтому в разводе перестали видеть что-то зазорное.

Рецепт нормальных отношений, не ведущих к расставанию, очень прост. По словам Айдара, важно понимать: если человеку плохо наедине с собой, то в отношениях он не станет счастливым. “Отношения не делают нас счастливыми, они просто преумножают то, что в нас уже есть. Двое несчастных и закомплексованных могут создать только еще больше несчастья”, – объяснил астролог.

Ошибка многих пар заключается в том, что оба партнера или хотя бы один из них вступает в отношения с намерением что-то брать: получить внимание, любовь, заботу. Если каждый будет требовать, то в конечном итоге разочаруется в партнере. Затем последует разрыв и установки типа “все мужики одинаковые” или “от женщин одни проблемы”.

“На самом деле твой партнер просто отражает тебе тебя, не больше не меньше. Например, пьющий мужчина – это зеркало женщины, живущей в негативных эмоциях; имеющей страхи, страдания”, – обратил внимание Айдар.

По словам нумеролога, сильная женщина, к большому сожалению, забывает о том, как быть просто женщиной, а мужчина, соответственно, забывает, как быть мужчиной. То есть нужно не обвинять друг друга, а вспомнить свою природу.

Запомните два основных правила.

  • Хотеть партнера сексуально и быть готовым прожить с ним всю жизнь – это не одно и то же.
  • За страстью приходит необходимость работать над собой, над отношениями, и, если оба трудились в отношениях, с годами рождается истинная любовь.

    • “Только мудрые, взрослые, сумевшие сохранить семью люди знают, что в отношения мы приходим не для того, чтобы взять, а для того, чтобы отдать. И получаем в отношениях ровно то, что отдаем”, – подчеркнул астролог.

    Подытоживая, Айдар отметил: лишь умение служить и помогать своему партнеру может считаться залогом счастливых отношений и настоящей семьи. Любовь рождается тогда, когда оба человека стремятся сделать жизнь друг друга лучше.


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