Наташа Королёва решила похудеть перед новогодними праздниками

Наташа Королёва в преддверии новогодних праздников решила заняться похудением. Об этом певица заявила журналистам в рамках шоу «Ты не поверишь!».

Как объяснила Королёва, впереди ее ждут новогодние праздники, поэтому она уже активно готовится и хочет прийти в форму. При этом супруг Тарзан пока не может оценить фигуру артистки, поскольку находится на гастролях. Сама она жалуется, что у Сергея Глушко достаточно плотный график, он задействован в отличных спектаклях и сейчас в постоянных разъездах. Из-за этого они со стриптизером почти не видятся, однако как только муж возвращается, сразу проверяет вес Наташи Королёвой на весах, чтобы убедиться, не набрала ли она лишних килограммов.

Во время отсутствия Тарзана исполнительница занимается на тренажерах, а затем посещает массаж. В связке это помогает ей худеть и избавляться от целлюлита. В форме Королёва хочет быть в том числе из-за частых съемок зимой.