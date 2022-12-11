Наносить масла и не носить дольше, чем нужно: как не испортить свои волосы при наращивании с помощью афроплетения

Афроплетение помогает изменить свой внешний вид. Это хороший способ добавить длину коротким прядям. Эта прическа создается с помощью наращивания волос и требует большого внимания. При недостаточном уходе она может испортить шевелюру. В статье мы расскажем, как сохранить здоровье волос при наращивании с помощью афроплетения.

Выбирайте подходящий тип плетения

Не все типы афро-плетения одинаковы. Это необходимо иметь в виду, если вы решили сменить прическу.

Прежде всего вам нужно выбрать качественные косички, которые изготовлены из безопасных материалов. Дешевые изделия обычно отличаются плохим качеством. Они могут негативно повлиять на состояние ваших естественных волос.

Лучше всего выбирать плетение из натуральных человеческих волос. Оно не влияет на здоровье прядей и кожи головы.

Дешевые изделия не отличаются долговечностью. Они быстро спутываются и выпадают. Очень скоро вам понадобится новая прическа.

Обратите внимание на способ прикрепления афроплетения к ваши волосам. Лучше всего выбирать сшивание, так как оно дает лучшие результаты. Избегайте приклеивания, этот метод часто приводит к облысению некоторых участков головы.

Наносите масла

У многих людей во время ношения плетения шелушится и зудит кожа головы. Это признак того, что эпидермис нуждается в увлажнении. Вам необходимо наносить на кожу головы масла, но при этом очень важно выбрать подходящий продукт.

Парикмахеры рекомендуют использовать следующие масла:

жожоба; касторовое; смесь жирных кислот с витамином E.

Эти продукты хорошо увлажняют кожу головы, но не вызывают чрезмерной жирности и закупорки пор.

Эти средства рекомендуется наносить только на кожу головы, минимально затрагивая волосы. Поэтому масло лучше налить во флакон с насадкой-дозатором, чтобы контролировать его поступление.

Используйте питательный шампунь

Во время ношения плетения необходимо мыть волосы не реже 1 раза в неделю. Иначе их рост ухудшится, а на коже головы появится сухость и воспаление.

Очень важно подбирать подходящий шампунь. Он должен содержать увлажняющие ингредиенты и питательные вещества. Специалисты рекомендуют использовать моющие средства на основе меда и кокосового масла. Они очищают волосы, не лишая их влаги.

Старайтесь мыть ваши естественные волосы отдельно от плетения. Аккуратно высушите их полотенцем после мытья. Затем хорошо расчешите искусственные пряди. Завершите процедуру сушкой с помощью фена.

Используйте моющие средства с насадкой и салфетку из микрофибры

Используйте шампуни с насадкой-дозатором. Такие средства позволят вам равномерно распределить средство по голове и прядям.

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Обратите внимание на тип полотенца, которым вы обсушиваете волосы. Лучше всего использовать салфетку из микрофибры. Оставьте ее на шевелюре примерно на 20 минут. Затем приступайте к обычному процессу укладки.

Выбирайте хороший кондиционер

Чтобы ваши натуральные волосы оставались увлажненными под плетением, необходимо использовать качественный несмываемый кондиционер. Его нужно наносить ежедневно после укладки. Он поможет вам справиться с вьющимися и непослушными прядями.

Кондиционирование натуральных прядей имеет решающее значение для здоровья волосяных фолликулов и роста шевелюры. Оно позволяет коже головы оставаться в хорошем состоянии, что очень важно для отрастания волос.

Следите за работой парикмахера

Наращивание с помощью афроплетения можно делать только у опытного стилиста. Если во время работы парикмахера вы почувствовали боль или неприятные ощущения, то не стесняйтесь об этом говорить. Любое натяжение или дискомфорт говорит о том, что прическа слишком тугая. Это способствует выпадению прядей и развитию алопеции.

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Следите за тем, чтобы стилист вшил в ваши волосы сетку, прежде чем пытаться прикрепить плетение. Попросите его об этом сразу же, как вы сядете в парикмахерское кресло. Сетка не только удерживает плетение на месте, но и предотвращает вытягивание и выдергивание волос.

Расчесывайте волосы

Вам необходимо ухаживать как за искусственными, так и за натуральными волосами. Включите в свой распорядок дня распутывание прядей.

Эта процедура может быть непростой. Но она необходима для того, чтобы ваша прическа выглядела красиво. Если вы будете пренебрегать ежедневным распутыванием, то на вашей голове образуется беспорядок, с которым будет очень трудно бороться.

Обязательно распутывайте волосы по утрам и перед мытьем шампунем. Расчесывайте их от кончиков до корней с помощью расчески с широкими зубьями. Если на них образовались узелки, то используйте специальное средство для распутывания прядей.

Чтобы свести спутывание волос к минимуму, перед сном надевайте на шевелюру атласную косынку или шарф.

Используйте фен или сухой шампунь

Когда кожа головы потеет, волосы становятся влажными. Это нежелательное явление, если вы носите афроплетение. При такой прическе очень важно держать пряди сухими.

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Накопление пота способствует соскальзыванию искусственных волос. Это приводит к неестественному виду прически и повреждению натуральных прядей. От потных волос под плетением может исходить затхлый запах плесени.

Если вы находитесь в жарком помещении или любите тренироваться, то обработайте голову сухим шампунем. Он впитает избыток влаги. Вы можете также подсушить волосы с помощью фена.

Следуйте инструкциям по удалению плетения

Многие люди удаляют афроплетение самостоятельно. Это потребует от вас много терпения. Если вы решили провести эту процедуру своими руками, то подготовьте масло для волос, несмываемый и смываемый кондиционер, щетку и маленькие острые ножницы.

Нанесите масло, чтобы отличить натуральные волосы от искусственных. Затем отрежьте нити, которые удерживают нарощенные пряди. Распутайте и расчешите афроплетение. Вы можете использовать его повторно.

Вымойте голову с обычным кондиционером. Дайте шевелюре немного подсохнуть. Затем нанесите на нее несмываемый бальзам.

Не носите афроплетение дольше, чем нужно

Афроплетение нельзя носить более 6 недель. Вашим волосам необходимо отдохнуть от натяжения и нагрузки. Если вы ходить с афропрической более длительное время, то ваши естественные пряди спутываются. Кроме этого по мере их отрастания плетение выглядит не так красиво, как раньше.

Заключение

Афроплетение – оригинальная и красивая прическа, которая делает шевелюру более длинной и объемной. Но она создает нагрузку на естественные пряди. Поэтому после создания прически не забывайте ухаживать за шевелюрой, чтобы сохранить здоровье волос.