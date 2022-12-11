 

Великий Бедросович – Личное мнение

11.12.2022, 20:05, Разное
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Исполнитель Филипп Бедросович не оставляет ни одного своего критика без ответа. В этот раз ему попалась под руку дочь Шукшина Мария — не знаю, чем она знаменита, но любит высказываться:

Цитировать полностью Бедросовича не стану, кому надо — сами найдёте, но в потоке ругани прозвучало и то, как он оценивает себя.


Фото: Соцсети

«Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет», — заявил певец в стиле поп.

Поговорим об этом.

Филипп, конечно, фигура большая. И в перьях. Стаж, опять же, непрерывный — 35 лет. Пляшет, поёт громко. Был женат на самой Алке.

Но разве всё это вкупе — повод орать о себе, как о ком-то великом? Даже если человек велик, то будет ли он кричать что-то подобное? А уж если он просто один из исполнителей на эстраде?

Что примечательнее всего, лично я Бедросовичу верю и думаю, что он совершенно искренен в своём возмущении и самомнении. Похож в этом на Бузову, считающую себя великой артисткой разных сцен:

https://t.me/lenamiro/12675

Интересно, как живётся Бедросовичу в таком ощущении реальности, где он — стань сначала мной и сперва добейся? Подходит с утра к зеркалу, любуется, наверное, и говорит: вот я велик — так это происходит?

А дальше несёт себя величаво весь день — санузел, завтрак, что там ещё по плану? — а вечером концерт, где он отработал уже 35 лет.

Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с таким самомнением? Завидуете?

Источник: Лена Миро


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