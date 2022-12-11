Диверсант, пытавшийся захватить радиостанцию в Дрездене, оказался гражданином Польши

Германская полиция задержала вооруженного преступника, который пытался силой захватить радиостанцию в Дрездене. Диверсантом оказался гражданин Польши.

Следствие считает, что случившееся — заранее спланированная провокация польских властей на фоне отказа Германии от выплат репараций за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Саботер, чье имя не называется, хотел захватить Radio Dresden, чтобы на весь город произнести на польском языке антинемецкие и большевистские воззвания.

МИД Германии направил президенту Польше ноту протеста и вызвал посла в Берлине для дачи объяснений.

– В случае подтверждения злонамеренный действий против государства мы будем готовы предпринять ответные меры, — сообщил Олаф Шольц в Бундестаге.

Федеральные СМИ отметили, что канцлер впервые за своё правление выступал в военной форме.

Через три часа после происшествия Анджей Дуда опроверг причастие Польши к инциденту и назвал его «инсценированной историей» с целью искусственного создания напряжения между двумя странами. Он призвал привести вооруженные силы в повышенную готовность и дислоцировать их ближе к западной границе во избежание провокаций.

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