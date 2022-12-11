Мнение: Письмо: “Ощущение свободы”

Вот для иллюстрации предыдущего поста, об экологии расставания, разберите, например, это письмо.

Что происходит в поле в процессе описанного диалога, который растянут на три дня?

outroom

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

хотела бы попросить вас о разборе диалога в вашей рубрике, если вы сочтете его подходящим

Я минус, герой истории плюс. Наши ОЗ примерно равные, он старше меня на несколько лет. в отношениях были 3 года. Диалог:

*он рассказывал как его друг сегодня при нем пытался расстаться с девушкой, а она не отцеплялась* После этого обсуждения пишет:

Он: честно говоря, причина, по которой я решил обратиться к психологу, в последние несколько недель у меня появились небольшие сомнения по поводу свадьбы. Я не хотел ничего говорить и хотел несколько раз поговорить с психологом, прежде чем что-то сказать тебе

Я: хорошо, если я правильно тебя поняла, ты хочешь расстаться, но так, чтобы не чувствовать вины. никаких проблем, я не обижена и не сержусь

Он: Я не могу хотеть расстаться так просто

Через день:

Он: Привет. Дело не в том, что я тебя не люблю. Но у меня есть мысли, что я не правильный выбор для тебя. Наши представления о мужских и женских ролях в целом разные. И эта большая разница создает для нас огромный стресс. Я всегда чувствую, что то, что я делаю недостаточно. Спасибо, что в последнее время ты делишь со мной все расходы, но я знаю, что должно быть не так. А еще есть проблема насчет детей. Для тебя важно иметь детей до 30. А я не готов и не хочу их иметь в следующие 3 года. Я знаю, ты стараешься принять меня таким, какой я есть, и обычно тебе это удается. И я тоже так стараюсь принять тебя такой, какая ты есть. И я люблю тебя, ты прекрасна. Но в конце концов мы разные. Это разнообразие создает большой стресс для них обоих. Ты пытаешься сделать вид, что свадьба не так важна. Я стараюсь приготовиться к свадьбе как можно быстрее. Но на самом деле ни ты не хочешь притворятся, ни я не хочу жить с этим давлением.

(я почувствовала вину и стыд за все свои щипцы)

Через день:

Я: привет) я все понимаю. Я не хочу чтобы ты чувствовал давление, хочу чтобы ты был счастлив ☘️

Он: Я тоже хочу, чтобы ты была счастлива. И я не хочу, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Дело не в том, что у тебя большие ожидания, то что ты хочешь это самые простые вещи в жизни. И я знаю, что ты устала быть одна в Италии. Наверное, все могло бы быть иначе, будь я там.

(стала чувствовать вину за то что я формальный инициатор разрыва)

Через день:

Я: чувствую что наверное было неправильно, что я испугалась и сказала о расставании, как только услышала твои слова “сомнения” и “психолог”. Это слишком большая ответственность за то, чего я не хотела

Он: Да, я знаю тебя и понимаю, что на самом деле ты не хочешь так сильно реагировать или, по крайней мере, ты меняешь свое мнение потом

(тут меня накрыло, он перевернул ситуацию типа это я оборвала отношения с человеком которого люблю и который любит меня, а теперь передумала и прошусь назад. Меня стало накрывать против воли, 2 дня ада)

Через 2 дня:

Я: моя реакция была после твоего первого сообщения о “сомнениях”. Это не была “сильная реакция”, это была верная догадка о том, что ты хочешь расстаться. На мне нет вины и ответственности

Он: Да, ты права. Я могу сказать тебе с полной честностью, что вся вина и ответственность лежит на мне. Я пытался или хотел сделать что-то, чего я на самом деле не могу или не хочу, потому что я никогда не хотел потерять тебя. Я пытался стать другим, потому что ты слишком меня любишь, я тоже люблю тебя по-своему, но на самом деле мы разные, и я не могу быть таким, каким я должен быть. И от этого мне очень плохо, я знаю, что это ничего не меняет, но я хочу, чтобы ты хотя бы знала об этом. Я никогда не использовал тебя, я тоже был в этих отношениях всем сердцем

Я: Спасибо, что сказал, и с днем ​​​​рождения тебя завтра 🎉

Он: Спасибо, ты действительно чудесная. Я не могу передать словами, как плохо я себя чувствую. И я никогда не смогу отблагодарить тебя за время, которое ты потратила, чтобы любить меня. Я тоже так тебя люблю, я всегда буду помнить тебя, и я сделаю татуировку, которую ты нарисовала, это важно для меня… Сейчас я думаю, что если я сделаю что-то, чтобы остановить нас от разрыва, это причинит нам больше вреда. И мой день рождения в прошлом году всегда будет моим лучшим днем ​​рождения. И эти дни в прошлом году были лучшие дни моей жизни (В прошлом году на его др как раз в эти дни я организовала нам поездку на озеро Комо) Не хочу покидать тебя или терять. Но я рассказал тебе свои мысли, если ты хочешь обсудить их, мы можем обсудить, и если это поправимо, мы можем это исправить.

* его звонок *

Я не ответила, и почувствовала что гештальта не будет, вины за мной нет, я свободна. Надеюсь это ощущение свободы – не корона. Еще он несколько раз просил финальные файлы татуировки на прошлой неделе, но они были не готовы. Отправлять их сейчас – кажется я не должна. Наверное нужно только в ответ на четкую просьбу если она будет, а остальное можно игнорировать и заниматься восстановлением своей фигуры

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