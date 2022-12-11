 

Компания Donkervoort представила 492-сильный суперкар Donkervoort F22

11.12.2022, 19:15, Разное
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Состоялась премьера новой модели Donkervoort F22, которая оснащается мощным силовым агрегатом.

Производитель указал, что новинка получила немецкий мотор Audi с мощностью 492 л.с. Спортивный автомобиль обладает заднеприводной системой и механической коробкой передач. Более того, разгон от 0 до 100 км в час достигается за 2,5 секунды. Предельная скорость спортивной модели составила 290 км в час. Одним из преимуществ выпущенного экземпляра стал минимальный вес, составляющий всего 743 кг.

Кузов новой модели выполнен с применением углеродного волокна, а также предусмотрели специальные трубы, формирующие каркас безопасности для водителя и пассажира. Пока стоимость новой модели не сообщается.


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