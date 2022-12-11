 

Компания Chery опубликовала фотографии нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9

11.12.2022, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети появились официальные фотографии обновленного китайского кроссовера Chery Tiggo 9.

Данный автомобиль пока недоступен в продаже, однако поклонники модели могут уже детально рассмотреть внешний вид и интерьер салона кроссовера. Первый выход в продажу состоится уже в первой половине следующего года. Предполагается, что обновленный кроссовер будет продаваться по цене около 1,8 млн рублей.

Новый экземпляр Chery Tiggo 9 оснащен зауженной задней оптикой, соединенной светодиодной лентой. Также предусмотрели дополнительные фальшивые трубки для выхлопной системы. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 254 л.с. Для автомобиля предусмотрели автоматическую коробку передач.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.22 / Мнение: Госдума приняла закон о фейках о ВС РФ

19.10.22 / Мнение: Прогнозы ВВП от МВФ, перестройка экономики и чем жлобство отличается от аскетизма

21.09.22 / Пожили хорошо

12.05.22 / Спрос на дешевую “загородку” вырос на 30%

06.07.20 / Мнение: Она – мужчина?! – Из-за такой мелочи с российский биатлонисткой может развестись муж

23.02.22 / Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

13.12.21 / Виталий Милонов: Глава ВГС Ливии аль-Мишри готовит в Ливии плацдарм для ИГ*

02.10.22 / СМИ: отец детей Лив Тайлер закрутил роман с моделью, на 18 лет моложе его самого

25.02.21 / Хейли Болдуин о совместной жизни с Джастином Бибером: “У нас все общее – от крема для глаз до расчески”

18.08.21 / Муж Скарлетт Йоханссон Колин Жост подтвердил ее беременность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика