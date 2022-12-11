Компания Chery опубликовала фотографии нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9

В Сети появились официальные фотографии обновленного китайского кроссовера Chery Tiggo 9.

Данный автомобиль пока недоступен в продаже, однако поклонники модели могут уже детально рассмотреть внешний вид и интерьер салона кроссовера. Первый выход в продажу состоится уже в первой половине следующего года. Предполагается, что обновленный кроссовер будет продаваться по цене около 1,8 млн рублей.

Новый экземпляр Chery Tiggo 9 оснащен зауженной задней оптикой, соединенной светодиодной лентой. Также предусмотрели дополнительные фальшивые трубки для выхлопной системы. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 254 л.с. Для автомобиля предусмотрели автоматическую коробку передач.