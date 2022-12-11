Сергей Полунин представляет спектакль “Данте”

«Искусство способно открыть сердце, разум и душу, — говорит Сергей Полунин. — Как героя спектакля, так и зрителей. Данте рассказал свою историю языком литературы. В нашем спектакле мы пройдем все круги ада, чистилища и рая через танец»

Впервые балет Сергея Полунина «Данте» публика увидела в сентябре 2021 года на фестивале Данте в Равенне в Teatro Alighieri. Российская премьера балета состоится 7 декабря 2022 года в «Крокус Сити Холле».

Над постановкой работала международная команда артистов: каждая из трех частей балета создавалась разными хореографами, композиторами, сценографами и видеодизайнерами, что придало разнообразности и уникальности каждому акту.

Спектакль «Данте» мультимедийный — атмосфера создается благодаря оригинальной музыке, визуальным эффектам и сценографии. Живой музыке и голосу. А также универсальному языку танца, который может быть понятен каждому. Зрители, как и герой, пройдут через страдания Ада; затем попадут в величественное монументальное Чистилище, прочувствовав состояние потерянности, меланхолии и поиска нового пути; а в финале — в новую вселенную, в концептуальный Рай, где герой находит свет и себя.

Билеты на новый балет «Данте» Сергея Полунина — на официальном сайте: PoluninShow.ru