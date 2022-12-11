Das Erste – бундесверу легче дождаться от политиков тёплых слов, чем тёплой одежды

Министра обороны Германии Кристину Ламбрехт критикуют за то, что модернизация бундесвера продвигается слишком медленно, хотя правительство решило выделить на нужды бундесвера специальный миллиардный фонд. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, пока военнослужащим дольше приходится ждать тёплой одежды, чем тёплых слов от политиков, — необходимо реформировать саму систему снабжения, потому что сейчас власти ФРГ только теряют доверие зарубежных партнёров, а также собственных военных.

Запланированная модернизация бундесвера, по мнению критиков, продвигается недостаточно быстро. Уполномоченная по делам бундесвера в бундестаге Хёгль в эфире Deutschlandfunk потребовала реформировать систему закупок для оснащения армии — в противном случае средства из миллиардного специального фонда не смогут использоваться достаточно быстро. На данный момент в распоряжении бундесвера находится меньше материалов, чем было на начало российской спецоперации на Украине, потому что многое было передано для защиты подвергшейся нападению страны.

В предрождественское время политики часто уделяют внимание всем тем, кто для них особенно дорог. Федеральный президент и его жена в первой половине дня посетили центр управления в Потсдаме и поговорили с военнослужащими бундесвера, участвующими в иностранных миссиях. Канцлер Германии вчера встретился с родственниками полицейских и военных и отметил их заслуги.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Я очень благодарен мужчинам и женщинам, которые это делают и которые, конечно, особенно в это время, хотели бы быть рядом со своими любимыми и близкими.

Однако сейчас дольше, чем тёплых слов, войскам приходится ждать тёплую одежду. В День святого Николая министр обороны составила впечатление о том, как продвигается оснащение вооружённых сил давно необходимым личным снаряжением. Переломный момент, о приверженности которому так много говорят, в бундесвере до сих пор ощущается скорее слабо, жалуются многие военные.

АНДРЭ ВЮСТНЕР, председатель Союза военнослужащих бундесвера: Я считаю, что это отчасти также связано с Министерством обороны, где всё ещё пытаются с помощью отчасти устаревших практик сделать бундесвер лучше. Так это не получится.

Например, по-прежнему не хватает боеприпасов всех видов — совершенно независимо от того, что правительство Германии хочет в ближайшие годы с помощью миллиардных инвестиций привести бундесвер в суперсовременное состояние, в том числе в том, что касается крупной техники.

ЕВА ХЁГЛЬ, уполномоченная по делам бундесвера в бундестаге: Это приводит к потере доверия со стороны наших союзников, и, что меня особенно беспокоит, это приводит к потере доверия со стороны наших военнослужащих, потому что они, разумеется, тоже хотят видеть, что от этого начала новой эры что-то получат и они.

Кристина Ламбрехт реформирует бундесвер недостаточно быстро, хотя политические решения о модернизации вооружённых сил приняты уже давно, упрекает её оппозиция.

РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, представитель фракции ХДС/ХСС: Министр обороны должна активнее настаивать на том, чтобы то, чего она требует в своих выступлениях, выполнялось, в том числе в её собственном министерстве.

Слишком мало исправной бронетехники, пустые склады боеприпасов, устаревшие самолёты — нехватка остаётся угрожающей. В среду парламент должен дать дорогу большим объёмам средств на крупные проекты в сфере вооружений.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2022 года.