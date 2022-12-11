“Большая утрата”: в возрасте 93 лет умер Георгий Санников
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Только что стало известно о том, что на 94-м году жизни скончался
Ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Сообщил об этом Сергей
Иванов, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Георгий Захарович родился в Екатеринбурге
25 марта 1929
года. Свой путь он начал как курсант Киевской школы ВВС, после чего,
окончив юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко, устроился на
работу в
органы госбезопасности Украинской ССР.
За время своей карьеры
Георгий Санников
помогал ликвидировать националистическое движение в Украине.
Кроме того, он дважды командировался в Германию, где не только находил
ценные источники информации, но и принимал участие в четырехсторонних
переговорах по Западному Берлину.
Весь полученный за жизнь опыт он с гордостью нес в общество: написал книгу
“Их закалила война…”, а также
оказывал информационную поддержку при создании сценариев и телепередач, много выступал на телевидении. Также покойный
Георгий Захарович
приложил немало сил к патриотическому воспитанию молодежи.
“Это очень большая утрата для всех, кто его знал”, – отметил Сергей Иванов.
О дате и времени похорон
Георгия Захаровича Санникова будет сообщено дополнительно.
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