“Большая утрата”: в возрасте 93 лет умер Георгий Санников

Только что стало известно о том, что на 94-м году жизни скончался

Ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Сообщил об этом Сергей

Иванов, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Георгий Захарович родился в Екатеринбурге

25 марта 1929

года. Свой путь он начал как курсант Киевской школы ВВС, после чего,

окончив юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко, устроился на

работу в

органы госбезопасности Украинской ССР.

За время своей карьеры

Георгий Санников

помогал ликвидировать националистическое движение в Украине.

Кроме того, он дважды командировался в Германию, где не только находил

ценные источники информации, но и принимал участие в четырехсторонних

переговорах по Западному Берлину.

Весь полученный за жизнь опыт он с гордостью нес в общество: написал книгу

“Их закалила война…”, а также

оказывал информационную поддержку при создании сценариев и телепередач, много выступал на телевидении. Также покойный

Георгий Захарович

приложил немало сил к патриотическому воспитанию молодежи.

“Это очень большая утрата для всех, кто его знал”, – отметил Сергей Иванов.

О дате и времени похорон

Георгия Захаровича Санникова будет сообщено дополнительно.