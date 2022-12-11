 

В РФ начались продажи кроссоверов Changan Auchan X5 по цене от 1,8 млн рублей

11.12.2022, 17:50, Разное
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На российском рынке объявили о начале продаж нового китайского кроссовера Auchan (Oshan) X5.

Приобрести новую модель можно по цене от 1,8 до 2,5 млн рублей в разных комплектациях, однако все автомобили представлены исключительно с передним приводом. Под капотом кроссовера Auchan (Oshan) X5 установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 180 л.с. Также будет доступна модель с атмосферным агрегатом на 1,8 литра с мощностью 128 л.с. Выход новой модели Auchan (Oshan) X3 презентовали летом 2020 года, тогда как очередная новинка стала более габаритной.

В салоне кроссовера установили камеру кругового обзора, крупный мультимедийный дисплей и цифровую приборную панель. Вместе с тем остальные характеристики пока умалчиваются.


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