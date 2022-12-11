«Невский Дозор» объяснил отсутствие острых вопросов от петербуржцев на прямой линии с Бегловым

Авторы Telegram-канала «Невский Дозор» сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог просто «вырезать» все острые вопросы от жителей города, чтобы не отвечать на них во время прямой линии.

В субботу, 10 декабря, состоялась прямая линия с Бегловым, во время которой петербуржцы хотели услышать ответы на самые важные вопросы от них. Однако губернатор не стал обсуждать некачественную уборку снега или скандальный закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), а решил ограничится несколькими незначительными моментами, после чего эфир неожиданно прервался.

Отсутствие острых вопросов во время прямой линии объяснили авторы Telegram-канала «Невский Дозор». По их мнению, чиновник лично «вырезал» их из повестки.

«Так куда делись все самые острые вопросы, которые петербуржцы задавали Беглову к «прямой линии»? Все просто, губернатор их вырезал лично. Инна Карпушина хотела, чтобы он ответил в эфире на претензии касательно уборки снега, более подробно раскрыл тему КРТ, транспортных проблем. Но градоначальник Северной столицы не изъявил такого желания. Последнее слово тут осталось за ним», — отмечают они.

Ранее в СМИ сообщили, что сбои во время прямой линии с Бегловым могли быть вызваны тем, что сотрудники телеканала «Санкт-Петербург» неправильно смонтировали заранее отснятые материалы.