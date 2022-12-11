 

Стивен Кинг в декабре выступит в «Ельцин Центре»

11.12.2022, 17:33, Разное
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25 декабря в Президентском центре Бориса Николаевича Ельцина состоится выступление писателя Стивена Кинга.

Американец будет общаться с российскими поклонниками по видеосвязи, мероприятие продлится около трёх часов с несколькими перерывами.

Война в Украине«Ельцин Центр» и Стивен Кинг давно наладили контакты – так, несколько месяцев назад центр поздравил писателя с днём рождения, вывесив его огромный портрет на фасаде и устроив проекционное. Была также проведена выставка, посвящённая творчеству и общественно-политической позиции Кинга.

Ожидалось, что знаменитый автор выступит лично, причём руководство организации даже обещало ему беспрепятственную выдачу визы в Россию, несмотря на ухудшение отношений. Однако ещё в ноябре Кинг отказался, сославшись на политическую нецелесообразность. Тем не менее, его уговорили выступить дистанционно.

Через несколько недель Кинг ответит на вопросы своих поклонников в России, а также поделится с российскими студентами своими взглядами на актуальную мировую обстановку. Вход на мероприятие будет платным, а вырученные средства, как сообщается, будут направлены «на нужды жертв агрессии» (детали не уточняются).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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