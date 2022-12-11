 

Мнение: Телеграм-2

11.12.2022, 17:10, Разное
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Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск подтвердил планы увеличить лимит символов с 280 до 4 тыс.

По сути, Маск идет в сторону повторения модели Телеграма. 140 или 280 символов для сообщения задают жесткий формат, который, с одной стороны, требует четкости и информативности любого сообщения, с другой – резко сужает возможность контекстуальной части любого сообщения. Это была фишка Твиттера, которая и принесла ему успех, так как «информационный взрыв», который принес с собой интернет, поставил новые условия существования информации: потребление большого числа информационных пакетов потребовало резкого уменьшения их объема.

С философской точки зрения огромный плюс Твиттера в итоге стал его же огромным минусом. И еще до Маска владельцы Твиттера пытались решить проблему, увеличивая объем сообщений со 140 символов до 280, но это оказался паллиатив. Теперь Маск будет менять саму модель ресурса. Что означает конец того Твиттера, который мы знаем. Но вот получится ли у Маска Телеграм-2, тут вопрос, конечно, остается.

Источник: Эль Мюрид


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