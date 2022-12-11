Мэр Парижа объяснила нападение России на Украину борьбой за ископаемые ресурсы и посоветовала киевлянам пересесть на велосипеды

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что военная спецоперация РФ на Украине, как и все вооружённые конфликты в мире после Первой мировой войны, имеет целью присвоение ископаемых источников энергии, передаёт Le Figaro. Как сообщается, недавно Идальго высказалась в том же духе в беседе с братом мэра Киева Владимиром Кличко, посоветовав Киеву отказаться от ископаемого топлива и пересадить жителей украинской столицы с автомобилей на велосипеды.



AP

Выступая на форуме, посвящённом вопросу отказа от углеводородов, мэр Парижа Анна Идальго дала понять, что военная спецоперация РФ на Украине имеет целью «присвоение ископаемых источников энергии», передаёт Le Figaro. Чтобы оправдать своё негативное отношение к углю, нефти и природному газу, градоначальница заявила: «О чём ещё нам говорят военные действия на Украине, так это о том, что в конечном счёте все конфликты на планете, по крайней мере со времён Первой мировой войны, — это конфликты, связанные с присвоением ископаемых видов топлива… и поэтому мы должны отказаться от ископаемых источников энергии».

При этом связать две мировые войны, балканскую, алжирскую или индокитайскую войну и подавляющее большинство конфликтов XX и XXI веков с простым желанием присвоить себе запасы угля, нефти или природного газа соседнего государства кажется трудным, отмечает издание. «Также трудно представить, чтобы Владимира Путина мотивировали только украинские месторождения, которые довольно скудны по сравнению с российскими запасами», — пишет газета.

Как напоминает Le Figaro, несколько дней назад на другом форуме в Брюсселе Анна Идальго произнесла примерно такую же речь, сидя рядом с братом мэра Киева Владимиром Кличко. «Я думаю, что Украина, как и все наши страны, должна отказаться от ископаемого топлива, потому что вы видите, что все войны в нашем столетии вызваны напряжённостью вокруг ископаемого топлива», — заметила глава Парижа, «показав себя полностью оторванной от военных реалий».

В ходе того же разговора мэр французской столицы посоветовала экс-чемпиону мира по боксу воспользоваться будущей реконструкцией украинской столицы, чтобы «пересесть с машин на велосипеды». Владимир Кличко, в свою очередь, «стоически» согласился с существующими «серьёзными вызовами» для планеты из-за использования ископаемых источников энергии, но напомнил, что его страна должна сначала закончить военные действия.